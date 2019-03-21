上合组织新任秘书长称“一带一路”倡议与上海精神相契合

人民网北京3月20日电（张光政、张健）上海合作组织秘书长诺罗夫3月20日在北京出席上合组织秘书处和上合组织媒体俱乐部共同举办的媒体见面会（上图，记者张光政摄）。被问及上合组织在“一带一路”倡议同各国发展战略对接方面能够发挥什么作用，诺罗夫说：“‘一带一路’倡议旨在开展互利合作，深化互信，促进共同发展，这与上海精神、上合组织的宗旨与原则相契合。”

诺罗夫指出，上合组织的基本原则体现了“上海精神”——“互信、互利、平等、协商，尊重多样文明，致力共同发展”。这影响到了上合组织在本地区乃至全世界的吸引力，有越来越多的国家希望被上合组织接纳为成员国或实现升格。

诺罗夫认为，从上合组织国家的地缘政治和地缘经济地位来看，该组织对顺利开展“一带一路”建设具有重要意义。上合组织在本地区起到了保障和平与稳定的作用。而没有和平与稳定，本地区国家的持续稳定与繁荣就无从保障。2015年5月，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京签署了“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接的协议。协议中指出，通过双边和多边机制，特别是上海合作组织平台开展合作。

谈到“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接的作用，诺罗夫援引专家的观点说：一方面，这为俄罗斯及欧亚经济联盟其他成员国提供了从欧洲至亚洲的广阔过境区域，扩大其产品在中国及其他亚洲国家的销售市场；另一方面，中国将有更多的机会扩大本国产品的销售市场并获得进入原料产地的途径。考虑到俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等3个欧亚经济联盟成员国同时也是上合组织成员国，上述对接合作将在很大程度上扩大上合组织国家间的经贸合作，将为中俄之间乃至上合组织各国之间经济关系的发展注入动力。

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