诺罗夫：比什凯克峰会将翻开上合组织发展史上新的一页

人民网北京3月20日电（记者张光政、张健）上海合作组织新任秘书长诺罗夫20日在京出席上合组织秘书处和上合组织媒体俱乐部共同举办的媒体见面会，并回答记者们提出的问题（上图，记者张光政摄）。他指出，本年度上合组织最重要的活动是即将在比什凯克举行的成员国元首理事会和将在塔什干举行的成员国总理会议。比什凯克峰会将翻开该组织发展史上新的一页，为下一阶段的发展提出新任务。各成员国元首将对吉尔吉斯斯坦担任上合组织轮值主席国期间的工作进行总结，审议进一步深入开展政治对话、巩固地区安全、促进经贸及人文合作等方面的最紧要的任务。

据诺罗夫介绍，比什凯克峰会期间，上合组织成员国元首们还将讨论最迫切的国际问题和地区问题。峰会前，上合组织还将举行成员国安全会议秘书会议、外交部长会议、文化部长会议、国防部长会议、公安内务部长会议以及一系列专家会议，并计划举行媒体论坛、妇女论坛、工商论坛和上合组织国际马拉松赛。

谈到上合组织在全球治理中的作用，诺罗夫说：“上合组织在接纳印度和巴基斯坦为正式成员国之后，从人口、覆盖面积、自然资源储量、国内生产总值等方面来说已经成为本地区乃至全世界最大的跨区域组织。许多专家据此指出，上合组织应成为未来世界秩序架构的主要组成部分之一。”

“基于平等、共同、不可分割、综合、可持续的安全，为构建更加公平合理的世界秩序，并在尊重国际法准则和原则的基础上保障各成员国自身利益和共同利益，上合组织开展了富有成效的紧密合作，树立了榜样。”诺罗夫说。

诺罗夫指出，上合组织发展新阶段的特点是议程的扩充。成员国国家元首们不仅经常讨论地区问题，还讨论全球问题。应对全球威胁与挑战的话题也越来越多地出现在上合组织的文件中。这些问题需要世界各国共同寻求有效的应对之策。

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