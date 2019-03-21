一带一路给欧洲创造了多重机遇（望海楼）

3月20日，中国国家主席习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章，文中多次提到同一个词——“一带一路”，还提到一位与丝绸之路关系密切的人物——马可·波罗。

习近平说，我们愿同意方共建“一带一路”，发挥两国“一带一路”合作的历史、文化、区位等优势，把“一带一路”互联互通建设同意大利“北方港口建设计划”、“投资意大利计划”等对接，在海上、陆地、航空、航天、文化等多个维度打造新时期的“一带一路”。

“意大利愿意加入共建‘一带一路’，这将为意大利带来新的机遇。”日前，意大利总理孔特在一场外交政策研讨会上这样表态。事实上，共建“一带一路”不止是意大利一国的机遇，也将给整个欧洲带来多重机遇。

一是欧洲经济振兴的机遇。“一带一路”倡议甫一提出，欧盟委员会就表示容克计划（3510亿欧元的战略基础设施投资计划）愿与“一带一路”进行对接。去年欧盟委员会又出台关于欧亚互联互通战略的政策文件，再次表达与“一带一路”合作的意愿。英国、法国、德国、意大利、卢森堡、瑞士等欧洲国家看好亚投行机遇，成为亚投行创始会员国，就是欧洲抓住“一带一路”机遇，提升英镑、欧元和瑞士法郎影响力的现实举措。

二是发掘独特优势的机遇。“一带一路”帮助欧洲一些国家和城市在互联互通的世界里成为门户或节点。一些中东欧国家成为欧亚互联互通先行者，比其他国家更有竞争力。像布拉格、布达佩斯等城市就开辟了多条中欧航线，成为地区航空支点。中欧班列经过的国家和城市，物流和产业活络起来，把中东欧的桥梁和纽带作用更充分地发挥出来。“一带一路”将巴尔干从火药桶变成陆海联通的支点地区，匈塞铁路就是明证；将布热津斯基《大棋局》里描绘的地缘支点国家阿塞拜疆变成了地缘经济的节点。在“一带一路”描绘的互联互通世界里，小国也可以成为地区支点甚至全球支点，可以是传统联通节点，还可以是软联通、新联通节点。

三是中欧全面战略伙伴关系进一步充实的机遇。在《中欧合作2020战略规划》基础上，中欧正在谈判双边投资协定，甚至考虑在此基础上研究中欧自贸协定（FTA）可行性。“一带一路”计划将为此带来更大动力，也利于推动中欧“四大伙伴”——和平伙伴、增长伙伴、改革伙伴、文明伙伴关系的发展。中欧班列已累计开行1.4万列，通达欧洲15个国家49个城市，让中欧不同地方铆合在一起发展，并建立合作共赢的新型伙伴关系。

四是欧盟更便捷参与亚太事务的机遇。“一带一路”让欧洲从陆上、海上同时与亚洲铆合在一起，增加了欧洲参与亚太事务的便利性，也将增加欧盟抓住亚太发展机遇的能力，拓展欧盟在亚太地区的影响力。

欧洲国家看重“一带一路”。16个中东欧国家在中国－中东欧合作框架下，都与中国签署了共建“一带一路”政府间合作备忘录。加上希腊、葡萄牙、马耳他等，欧洲不少国家都加入了“一带一路”朋友圈。这就是“一带一路”带给欧洲红利、受到更多欢迎的鲜明写照。

近日，习近平主席将对意大利、摩纳哥、法国等欧洲三国进行国事访问。相信此次访欧之行，“一带一路”将成为对话中的高频词。

（作者为中国人民大学欧盟“让·莫内”讲席教授、重阳金融研究院高级研究员）

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