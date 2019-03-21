德国启动5G频谱拍卖

根据德国联邦政府网站消息，德国3月19日正式启动第五代移动通信技术（5G）频谱的拍卖工作，多家欧洲电信运营商参与竞标。德国总理默克尔当天重申，不会将特定企业排除在德国5G网络建设之外。

此次德国共拍卖2吉赫兹（GHz）及3.4吉赫兹至3.7吉赫兹的41个频段，拍卖活动没有具体时限，直至没有新的报价给出为止。根据2015年的频谱拍卖经验，此次拍卖很有可能持续3周以上，拍卖总额可达30亿至50亿欧元。

参与竞标的有德国电信、德国联合互联网、英国沃达丰和西班牙电信4家公司。按规定，到2022年底时中标公司需要为德国98%的家庭提供5G网络服务，2024年底时5G服务覆盖主要公路和铁路路段。此外，如有其他电信运营商希望使用有关频段，中标公司有义务与其对话协商。

德国政府认为，5G传输速度将比现在采用的4G快百倍，对于工业发展极为重要，可以帮助大量的机器进行联网并实现精准操控，特别是对自动驾驶、工业4.0以及远程医疗的发展起到很大的促进作用。

是否允许中国企业华为参与德国5G建设广受关注。欧洲最大的跨国电信运营商德国电信的首席执行官霍特吉斯直言，考虑到华为在技术上的领先和价格上的优势，如果不允许华为参与未来的5G网络建设，那么势必将延缓德国电信的网络建设进度并大大增加建设成本。

3月19日，默克尔在柏林举行的第三届全球解决方案峰会上又被问及华为问题。她表示，目前世界上许多国家都在使用华为的技术，德国对5G网络也有相关的要求，不会因为一个企业是来自某个特定的国家就将其直接排除在德国5G网络建设的大门外。

中国工业和信息化部总工程师张峰在今年的世界移动通信大会上呼吁，各国通信产业界应共同努力，维护公平、公正、透明的发展环境，按照市场原则和国际规则，促进产业良性竞争，共同营造全球移动通信产业持续健康的发展态势。中国政府将继续坚持开放合作，努力营造良好产业发展环境，与全球运营商、产业合作伙伴以及国际组织携手共促5G创新发展，共创全球移动通信产业美好未来。

默克尔表示，现在多边贸易体制面临挑战，当前的一些发展以损害多边贸易体制为代价让人感到遗憾。她表示，人们在10多年前的国际金融危机中达成一致，携手应对全球危机，而正是中国行之有效的经济刺激计划制止了全球经济进一步下滑，并帮助找到了解决那场危机的方法。

（本报柏林3月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 17 版）

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