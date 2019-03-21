在国家主席习近平对意大利进行国事访问前夕，意大利共和国总统马塔雷拉在首都罗马接受了人民日报等中国媒体的联合采访。

马塔雷拉表示，两年前他对中国成功进行了访问，得到习近平主席的盛情款待。这次习近平主席应邀对意大利进行国事访问，体现了对意大利的重视。意大利将用高规格来迎接习近平主席。

马塔雷拉说，意中两国相知相交跨越2000年，自古就在艺术、文学、音乐、商贸、手工艺等方面进行着十分活跃的交流。近年来，意中全面战略伙伴关系不断发展，两国在经贸、文化等领域的合作稳步向前。“两年前，我走访了北京和其他三座中国城市，亲身感受了意中全面战略伙伴关系的积极成果。”他说，今年是意中全面战略伙伴关系建立15周年，明年将迎来意中建交50周年。习近平主席此次访问将引领意中关系进一步全面深入发展。

“发展意中关系符合两国人民共同愿望。”马塔雷拉认为，这有助于全球的发展与稳定，有利于在多边环境中取得更丰硕的成果。

马塔雷拉表示，经贸合作是意中关系长期发展的基石。中国是全球贸易增长的引擎，也是意大利最重要的贸易伙伴之一。近年来，意中双边贸易不断增长，两国企业合作和双向投资不断增多。在能源、环保、可持续城镇化、机械制造、食品安全、医疗服务以及养老护理等领域，意大利拥有丰富的经验、先进的技术和解决方案。两国经贸合作还有巨大发展潜力。

“作为欧盟创始成员国，意大利坚定支持开放的多边贸易体系。”马塔雷拉说，意大利和其他伙伴共同致力于同中国展开对话，一起努力创造更加开放、公平的环境，让两国企业开展更自由和平衡的贸易。

马塔雷拉表示，越来越多的中国游客来到意大利，越来越多的意中青年赴对方国家求学，两国大学间联合研究项目和学术交流协议数量倍增，这些密切频繁的人员往来构成了一条新的相知相识之路。促进民心相通正是“一带一路”建设的重要内容。

马塔雷拉指出，意中两国都拥有古老的文明，两国丰富的艺术遗产享誉世界。“我想特别提及意中两国被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的世界遗产地开展结对合作这一创新机制。”马塔雷拉说，意中两国正携手努力，推动两国的世界遗产地首次结对。

谈及当今国际局势时，马塔雷拉表示，意大利和中国都致力于维护和平及以规则为基础的多边主义，很高兴中国在这点上与我们存在共识。

马塔雷拉指出，希望意中两国持续开展对话，更好地了解各自立场和关切，在二十国集团等多边场合开展有效合作。“我们共同致力于促进联合国2030年可持续发展议程、应对气候变化。在应对气候变化这一挑战中，中国发挥着引领作用。意大利愿意同中国继续加强合作，作出自己的贡献。”

（本报罗马3月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 03 版）

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