王毅同菲律宾外长洛钦举行会谈

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】