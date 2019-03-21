王毅同菲律宾外长洛钦举行会谈

新华社北京3月20日电 （记者马卓言）国务委员兼外长王毅20日在北京钓鱼台国宾馆同菲律宾外长洛钦举行会谈。
王毅表示，在两国元首关心和引领下，中菲关系过去三年完成转圜、巩固、提升“三部曲”。双方政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，积极探索海上合作，携手维护南海和平稳定，着力推进安全、发展、人文三大支柱领域合作，稳步拓展共建“一带一路”，不断推动中菲关系提质升级。
王毅指出，菲律宾作为中国—东盟关系协调国，积极推进中国—东盟关系和东亚区域合作，中方对此高度赞赏。
洛钦表示，杜特尔特总统期待下个月来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。菲方愿同中方巩固政治互信，深化各领域合作，共同探索推进海上合作，维护海上和平稳定，不断推动菲中关系取得新进展。
《 人民日报 》（ 2019年03月21日 03 版）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】