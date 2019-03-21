杨洁篪会见巴基斯坦外长库雷希

新华社北京3月20日电 （记者伍岳）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪20日在北京会见巴基斯坦外长库雷希。

杨洁篪表示，巴基斯坦是中国全天候战略合作伙伴，两国合作不仅给双方人民带来福祉，也有利于地区稳定繁荣。面对复杂多变的国际和地区形势，双方要加强战略沟通，深化互利合作。中方愿同巴方保持高层交往势头，扎实推进中巴经济走廊建设，加强在重大国际地区问题上的沟通协调。

库雷希表示，中国是巴基斯坦最信赖的朋友，巴中首次外长战略对话成果丰硕。巴方将继续同中方积极落实中巴经济走廊项目建设，全方位推动两国务实合作。

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 03 版）

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