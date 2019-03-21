“这本书让我们读懂中国”

参加读者会的意大利学生正在阅读《习近平谈治国理政》意大利文版。

人民网记者 赵 铎摄

■“世界正面临巨大变革，中国承担起更多促进世界和平与发展的责任。中国提出的‘一带一路’倡议，不仅促进了沿线国家和地区的贸易发展，还为沿线国家和地区人民创造了更多就业机会。”

■“我们选择出版《习近平谈治国理政》，就是希望搭建意中沟通学习的桥梁，让意大利人更近距离了解习近平主席的思想，获取东方智慧。”

3月20日，《习近平谈治国理政》中意读者会在意大利首都罗马的科隆纳宫举行。读者会上，中宣部副部长蒋建国宣读了习近平主席给意大利罗马国立住读学校校长雷亚莱和8名高中学生的回信，并向他们赠送了习近平主席亲笔签名的《习近平谈治国理政》第二卷中文版图书。

“没想到习主席还给我们回信，太让人高兴了”

罗马国立住读学校中文国际理科高中五年级学生尼古拉斯·科瓦奇奇表示：“没想到习主席还给我们回信，太让人高兴了。习主席在回信中谈到马可·波罗。我非常喜欢马可·波罗。在高中二年级的时候，我们排了话剧《马可·波罗》，我当时演的就是马可·波罗。他是意中友好交流的使者。我希望做新时代的‘马可·波罗’。”

活动现场，同学们都获得了一份3月19日出版的人民日报。当天的人民日报在头版刊登了习近平主席回信，并在5版用一个整版的篇幅刊登了他们的致信全文和其他相关内容。大家都认认真真地阅读起来。习主席在回信中提到“青春总是与梦想相伴而行”，并祝愿同学们“青春正好、不负韶华，都能成就梦想”。学生朱塞佩·维亚加尼说，习主席的回信是鼓舞他们继续学好中文的力量。期待习主席访问意大利期间，意中双方达成更多合作协议，更好地实现共同发展。

五年级学生乔瓦尼·斯多波洛尼是《献给中国的诗》的作者。他说：“我将继续努力学习中国文化，促进意中友好交流。我准备再写一首诗歌献给习主席。”

雷亚莱3月17日提前结束假期，专程接受本报记者采访，介绍了罗马国立住读学校的中文项目。这次，本报记者组特意从国内带来了数十份3月19日出版的人民日报。

雷亚莱表示，习近平主席在百忙之中给学校师生回信，体现了他对青年一代友好交往的殷切希望。罗马国立住读学校将以此为激励，继续开展好中文项目，促进意中青年友好交流。

罗马国立住读学校2009年开设五年制中文国际理科高中，设有意大利最大的孔子课堂。罗马大学孔子学院中方院长张红表示，看到习主席给罗马国立住读学校师生的回信，孔子学院的老师们都十分感动。大家纷纷表示，习主席的回信将激励他们继续通过汉语教学这一窗口，增进意大利人民对中国文化的理解，加深两国人民的友谊与互信。

意大利前外长阿尔法诺表示，他为收到习近平主席回信的学生们感到高兴，“这是一份巨大的荣誉”。他说：“我的儿子也在这所学校学习中文。平时，他常常和我交流学习中文的感受和心得。学习中文给他带来了很多快乐。我也感受到许许多多学习中文的意大利学生们的热情。大家都深信，中文是一门对他们个人成长以及未来规划有着重要影响的语言。”

“向更多的意大利读者讲述真实的中国故事”

一年多前，雷亚莱同罗马国立住读学校的师生们一起参加了《习近平谈治国理政》意大利文版首发式。大家通过阅读这本书，了解到了习近平主席的深邃思想，也期待早日读到《习近平谈治国理政》第二卷的意大利文版。

意大利参议院外委会主席彼得罗切利说：“我经常阅读《习近平谈治国理政》，这是一本发现中国的书。习近平主席关于国家治理和世界发展问题的很多论述，对意大利有重要借鉴意义。”他表示：“一带一路”倡议是促进世界各国共同发展的伟大倡议，受到广泛欢迎。

“通过阅读这本书，我了解到中国对于自己所面临的挑战有着清醒认识，并为此制定了一系列有针对性的发展规划。当前，中国更加注重经济发展的质量，越来越多地关注欠发达地区和贫困人口。这体现了习近平主席的人民情怀。”意大利前众议长塞雷尼表示，《习近平谈治国理政》能够增进意大利民众对中国的了解。“世界正面临巨大变革，中国承担起更多促进世界和平与发展的责任。中国提出的‘一带一路’倡议，不仅促进了沿线国家和地区的贸易发展，还为沿线国家和地区人民创造了更多就业机会。让更多人享受到实实在在的利益，这正是‘一带一路’倡议得到广泛认同的原因所在。”

意大利君提出版集团总裁赛尔吉奥·君提说，《习近平谈治国理政》是君提出版集团本世纪以来出版的最重要著作。习近平主席对全球治理有着深刻见解，睿智的观点很容易引起各国读者的共鸣。同时，这本书也充满了浓厚的中国魅力，充分展现了中国独特的文化传统和精神。“我们选择出版《习近平谈治国理政》，就是希望搭建意中沟通学习的桥梁，让意大利人更近距离了解习近平主席的思想，获取东方智慧。”

意大利马可·波罗电视台记者吉亚柯米娜·瓦伦提曾骑自行车重走马可·波罗从威尼斯前往中国的路线。她说：“我花了大概6个月的时间重走了古丝绸之路。这对我的一生都是深深的震撼。《习近平谈治国理政》一书多次谈到‘一带一路’倡议。我认为这是一个既继承了历史传统，又承担了发展使命的倡议。举办这样的读者会能向更多的意大利读者讲述真实的中国故事。作为记者，我愿意更多报道中国的发展成就和意中友好合作。”

意大利佛罗伦萨大学研究员米里亚姆·卡托里纳女士是《习近平谈治国理政》意大利文版的翻译者。她说：“这本书凝聚了习近平主席的思想和智慧。我很自豪能有机会参与翻译。习近平主席善于用通俗易懂的话语阐述深刻的道理。我们在翻译时特别注意既体现原文意思，又符合意大利读者的阅读习惯。”

切萨雷帕维斯基金会主席路易吉·杰内西奥·伊卡尔迪表示：“从《习近平谈治国理政》一书中，我们了解到了中华民族伟大复兴的中国梦的内涵，也看到了中国为实现梦想而制定的规划。这本书让我们读懂中国，也成为欧洲和中国交流的一座桥梁，促进东西方文明交流互鉴。”

（本报罗马3月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 03 版）

(责编：王仁宏、刘洁妍)