新华社罗马3月20日电 专访：意中全面战略伙伴关系拥有坚实基础——访意大利总统马塔雷拉

新华社记者宋建 叶心可

应意大利总统马塔雷拉邀请，中国国家主席习近平即将对意大利进行国事访问，这是中国国家元首时隔10年再次访问意大利。在习主席到访前夕，马塔雷拉接受了新华社等中国媒体的联合采访。他表示，意中全面战略伙伴关系拥有坚实基础，近年来两国关系保持了高质量发展。

马塔雷拉愉快地回忆了2017年访华经历，那次访问使他亲身感受了意中全面战略伙伴关系的成果。他说：“我认为，这不仅归功于两国政府之间保持的高效对话，也归功于两国人民间日益丰富而高效的互动。”

马塔雷拉说，2020年意中两国将庆祝建交50周年，习主席此访是一个很好的庆祝方式，体现出两国的稳固关系与相互尊重。

谈及近年来两国经贸交流的显著增加，马塔雷拉表示，经贸关系是两国关系的基石，双边贸易不断增长、两国企业的合作和双向投资增加证明两国对发展双边关系抱有信心。意大利认为中国不仅是本国最重要的贸易伙伴之一，更是全球贸易的引擎。

马塔雷拉指出，在能源、环保、可持续城镇化、机械制造、食品安全、医疗服务以及养老护理等领域，意大利都拥有先进技术和解决方案。为加强两国经贸往来，双方应展开对话，创造更加开放、公平的环境，开展自由、平衡的贸易，为进入对方国家市场创造有利条件。

谈到文化领域的合作，马塔雷拉说，意中两国同为文明古国，在艺术、文学、音乐、手工艺方面的交流自古就已十分活跃。两大文明之间古已有之的相互吸引已成为两国的宝贵财富，并一直延续至今。他表示，意中两国互为强大发展动力，推动发掘两国文化创意产业潜力，可为双方带来丰硕成果。

马塔雷拉特别提及了两国被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的世界遗产地开展结对合作这一创新机制。他说，双方将正式宣布维罗纳和杭州结为友好城市、兰盖-罗埃罗-蒙费拉托葡萄园和哈尼梯田结对，这也是两国的世界遗产地首次结对。此外，两国还将进一步加强文化遗产保护领域合作。

马塔雷拉表示，意大利不仅参与“一带一路”建设，同时也希望同中方携手创建“新相识之路”，这将在文化层面和两国人民交往方面具有重要意义。

“越来越多的中国游客来到意大利，越来越多的意中两国青年赴对方国家求学，两国大学间联合研究项目和学术交流协议数量倍增，这些都将使‘丝绸之路’同时也成为一条‘新相识之路’。”马塔雷拉说。

马塔雷拉表示，意大利致力于维护和平及以规则为基础的多边主义，很高兴中国能在这点上与我们存在共识。

马塔雷拉表示，希望意中两国持续开展对话，更好地了解各自立场和关切，在二十国集团等多边场合开展有效合作。“我们共同致力于促进联合国2030年可持续发展议程、应对气候变化。在应对气候变化这一挑战中，中国发挥着决定性作用，意大利也愿意作出自己的贡献。”

(责编：曹昆)