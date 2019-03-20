“中国是世界各国与非洲交往的榜样”

人民网约翰内斯堡3月20日电（记者 吕强） 亚的斯亚贝巴消息： “维护世界和平的中国军队”主题展览日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴非盟总部拉开帷幕，时间为期5天，至22日结束。这是非盟域外伙伴方首次在非盟总部举办主题展览，也是中国军队首次在非洲多边舞台开展重大国际传播活动。

该展览以“和平蓝”为主色调的17块展板形成一条“中国走廊”，与大厅内充满非洲风情的棕榈树造型交相辉映，60余张图片和1个短视频为观众展示中国近年来为世界维和事业做出的贡献。来自非盟总部、非盟成员国、非洲常备军及非洲危机应对快速反应部队、联合国驻非盟机构、北约驻非盟机构的代表，以及美、英、法、日、挪威、瑞典、古巴、阿根廷、墨西哥等非盟域外伙伴方的人员来到展览现场参观。

“对我来说，观看展览是一个很好的学习机会，让我得以在短时间内了解中国军队多年来为世界和平作出的贡献。”到挪威驻非盟使团工作不足半年的哈肯仔细端详每一块展板，不时驻足拍照。非洲常备军参谋长兼非盟和平与安全委员首席军事顾问穆戈巴少将说，这个展览内容十分丰富，祝贺中国军队在和平事业中作出卓越贡献，希望中国未来能举办更多此类活动，让中国理念成为更多国家的借鉴。巴基斯坦驻埃塞俄比亚大使表示，中国在世界和平与安全事务中发挥着关键作用，我们十分感谢中国的巨大贡献。

很多观展人员纷纷在留言本上“直抒胸臆”：“中国行动为世界作出表率”“中国军队是一支伟大的和平力量”“希望中国为世界的正义事业继续作出贡献”……

展览现场，一幅幅生动精彩的图片，生动诠释着中国人民对非交往中的真实亲诚。2014年，埃博拉疫情肆虐西非,中国医疗队第一时间奔赴疫区,被誉为“最美逆行者”。一名塞内加尔母亲给孩子取名“中国”,铭记中国医生当年的救命之恩。2016年，“厄尔尼诺现象”导致埃塞俄比亚上千万民众遭受饥饿威胁，又是中国，第一时间送去救援粮食。“这是我们收到的第一批救命粮,中国是我们真正的朋友。”时任埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆说。在苏丹达尔富尔地区,中国维和官兵冒着高温、连续高强度作业、为当地百姓打出了润泽生命的水井；在刚果（金），中国医护人员深入偏远村庄，为村民免费诊疗；在利比里亚，民众自发排成长队，依依不舍地为中国维和官兵送行。“感谢中国是我们全天候的朋友。我们完全清楚，谁为非洲做了实实在在的好事。”非盟委员会官员布兰达在观展时表示。

非盟委员会代表坎布齐坦言：“当前国际体系面临巨大压力，多边主义受到威胁，个中原因大家心知肚明。我们有责任竭尽所能保护多边体系……我们认为，非盟与中国的伙伴关系，是维护国际体系所不可或缺的。中国是值得学习的合作伙伴典范，是世界各国与非洲交往的榜样。”

据中国驻非盟使团临时代办陈绪峰介绍，中国是非盟在和平与安全领域最强有力的伙伴之一。一直以来，中国支持非盟和非洲国家追求和平与发展事业，坚持非洲优先，在为非洲提供援助时不附带任何条件。

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