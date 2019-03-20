外交部：美国指责中国外空军备竞赛根本站不住脚

人民网北京3月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。记者会实录如下：

问：昨天，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫宣布辞去总统职务。作为哈萨克斯坦的友好近邻，中方对此有何评论？这是否会影响哈中关系发展？对纳扎尔巴耶夫在发展哈中关系上所发挥的作用如何评价？

答：纳扎尔巴耶夫总统是哈萨克斯坦共和国的缔造者，是深受全体哈萨克斯坦人民拥戴的民族领袖。中方对纳扎尔巴耶夫总统作出的决定表示理解。

中哈建交27年来，纳扎尔巴耶夫总统始终致力于中哈友好，推动建立了中哈全面战略伙伴关系，支持并积极参与共建“一带一路”合作。中方对此给予高度评价。

刚刚宣誓就职的托卡耶夫总统是中国人民熟知的老朋友、好朋友。中方希望并相信，哈国家发展建设事业将不断取得新成绩，我们祝愿友好的哈萨克斯坦繁荣昌盛。

中哈互为重要邻邦。当前，中哈关系保持高水平运行，深化中哈全方位合作符合两国共同利益，也是中哈各界的共识。中方对中哈关系、中哈合作前景充满信心。

问：你能否告知下周的中美经贸磋商将于何时开始？

答：关于这个问题，建议你向商务部了解。

我能说的是，最近中美双方经贸团队的磋商取得实质进展。我们相信双方团队能落实好两国元首指示，在相互尊重的基础上达成一份互利共赢的协议。

问：据报道，19日，美国务院助卿波夫莱特称，中国、俄罗斯正在研制陆基反卫星武器，增加了外空冲突的风险。这令人对俄中参与防止太空军备竞赛谈判的诚意产生怀疑。中方对此有何评论？

答：外空是全人类共同的财产，维护外空安全是国际社会的共同责任。中方一直致力于和平利用外空，积极倡导防止外空武器化和军备竞赛，多年来与俄罗斯一道在日内瓦裁谈会推动“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”草案。中方从来没有、今后也不会参与任何形式的外空军备竞赛，这一立场没有改变。

我想提醒大家注意的是，美国公开将外空定位为新的战场，已经成立了外空司令部，正在组建外空部队，并计划在外空部署激光武器。是谁在加剧外空武器化和战场化风险，是谁在威胁外空安全，这不言自明。美国一方面推进外空军力建设，一方面炮制所谓“中国外空威胁”、“俄罗斯外空威胁”，实质上是要为自身谋求单方面军事优势、研发先进武器寻找借口。美方对中方的不实指责根本站不住脚，中方不予接受。如果美方真正关心外空安全，就应该与中国、俄罗斯一道，积极参与到外空军控进程中来，而不是相反。

问：关于哈萨克斯坦总统辞职，中方是否担心哈方领导人更替会影响中哈经贸关系，特别是双方在“一带一路”框架下的合作？

答：我刚才已经说了，中方对纳扎尔巴耶夫总统积极推动中哈全面战略伙伴关系发展给予高度评价。刚刚宣誓就职的托卡耶夫总统是中国人民熟知的老朋友、好朋友。中方希望并相信，哈萨克斯坦国家发展建设事业将不断取得新成绩，祝愿友好的哈萨克斯坦繁荣昌盛。

同时我们认为，当前中哈关系保持高水平运行。哈萨克斯坦坚定支持和积极参与共建“一带一路”，两国在“一带一路”框架下的合作成果丰硕。我们对中哈关系、中哈合作，包括中哈在“一带一路”框架下的合作充满信心。

问：我们注意到一些西方国家对中非在“一带一路”框架下合作存在疑虑，比如，有人说中国在“一带一路”框架下对吉布提的投资是为了拓展自身全球影响力，并可能损害吉经济。有人说，中国在肯尼亚投资建设的蒙内铁路会给肯尼亚带来债务负担。你如何看待这些声音？

答：本周一的时候，我已就类似的一些言论作出过回应。我当时指出，这些言论不符合事实，在非洲根本没有市场。中非合作项目的效果好不好，非洲人民是最有发言权的。

既然你提到吉布提和肯尼亚的项目，这里我可以跟大家分享两条最近的消息。根据媒体报道，吉布提外长优素福近日表示，吉中战略伙伴关系发展令人满意，感谢中方长期友好帮助。肯尼亚总统肯雅塔最近也表示，近年来肯中关系越来越近，两国在工业、基础设施建设等领域合作也越来越紧密。蒙内铁路项目是非洲地区最有雄心水平的基建项目之一，给肯尼亚人民的生活带来了很大变化。中方对吉布提、肯尼亚等很多非洲国家领导人和各界有识之士一直以来对中非关系和中非合作的公允评价表示赞赏。

中国有句话，“世上本无事，庸人自扰之”。有些人似乎为中非关系殚精竭虑，对中非合作忧心忡忡，我真怕他们累着。

但不管他们怎么想、怎么说，中非双方高度信任，中非友谊历久弥坚，中非合作硕果累累。中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，加强与非洲国家在“一带一路”框架下各领域务实合作，扎实推进落实2018年中非合作论坛北京峰会成果和中非领导人共识，推动中非全面战略合作伙伴关系不断向前发展。同时，我们也希望更多的国家真正关注非洲、重视非洲、投入非洲，与中方一道，共同助力非洲的和平稳定与发展繁荣。

(责编：贾文婷、常红)