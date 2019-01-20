2018中国绿色农业发展年会：农业要实现四个绿色转变

人民网北京1月20日电 2018中国绿色农业发展年会暨《中国绿色农业发展报告（2018）》蓝皮书首发式19日在京举行。
年会以“践行绿色发展理念、助推乡村振兴战略”为主题， 以主旨演讲、专题报告、经验交流等方式，就农业供给侧改革和绿色发展战略下的农业现代化问题，展开深入探讨和交流。
大会主旨报告提出，农业要实现四个绿色转变：农产品绿色转变，农业产业绿色转变，农业生产方式绿色转变，政策和制度保障绿色转变。
会上还进行了《中国绿色农业发展报告（2018）》蓝皮书推介，命名表彰了蓝皮书优秀作者、重点企业、代表人物和知名品牌。
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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