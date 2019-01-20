柯洁 想变得更了不起（体育大看台·动人生）

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柯洁拿下个人第七座世界冠军奖杯，成为围棋史上最年轻的世界大赛七冠获得者，在自己的战绩表上又添浓重一笔。

在柯洁的前面，还有手握8个世界冠军的中国名将古力，还有曾纵横棋坛的韩国棋手曹薰铉、李昌镐、李世石有待超越。这位年轻的名将还在向着巅峰攀登，他“想让自己变得更了不起”。

1月17日，贵州安顺，第四届百灵杯世界围棋锦标赛三番棋决赛战至第二局。官子阶段，中国棋手柯洁捻起一枚白子，直接斩杀黑龙。在他对面，18岁的韩国棋手申真谞放弃了抵抗，几手棋后便投子认负。163手中盘胜，这意味着柯洁以2∶0的总比分再捧百灵杯，拿下了自己职业生涯的第七个世界冠军。

时光倒回4年前，也是在百灵杯赛场，柯洁在五番棋决赛中以1∶2落后，他顽强奋起击败另一位中国棋手邱峻，第一次闯入世界大赛决赛就夺冠。那是柯洁获得的第一个世界冠军头衔，当时他只有17岁零5个月。

那个时候，世界棋坛正掀起一股青春风暴，“90后”棋手全面爆发。柯洁的天赋才华固然出众，早早蹿升至等级分世界第一，但国内外的竞争者如此之多，谁能扛起领跑旗帜实难预料。但很快，柯洁用实力证明自己并非昙花一现，从2015年1月至2016年1月，他一年内连夺3个世界冠军，率先捅破中国“90后”棋手“一冠群”的天花板。

在世界棋坛，韩国的曹薰铉、李昌镐、李世石被公认为前三个“第一人”，中国名将古力八冠在握，与李世石一时瑜亮。年轻的柯洁站在新生代棋手的队伍前列，成为最有力的追赶者。国内首位蝉联同一项世界大赛冠军的棋手、连续40个月排名等级分世界第一、“人机大战”后达成22连胜、最年轻的世界大赛六冠获得者……一项项纪录，被柯洁书写。

百灵杯是柯洁梦开始的地方，而今重回故地，他迎来更年轻的对手——“00后”棋手申真谞。“看着他，就如同看着曾经的自己”，经历“人机大战”淬炼后的柯洁，如今更淡定地看待比赛与胜负，“我想在巅峰上尽量多待几年。”

此前7次闯入世界大赛决赛，柯洁只输过一次，越到大场面越能发挥的“大心脏”，成为他独步棋坛的“撒手锏”。本届百灵杯决赛首局，柯洁便上演反击好戏，在全盘处于不利的局面下，逼得申真谞在读秒中失误。次局较量柯洁执白，耐住性子，步步为营。关键时刻，申真谞再度误算下出“随手棋”，转换定型后柯洁确立优势，连续猛攻锁定胜局。

如同一种轮回，柯洁回到迈向世界顶尖的最初舞台，演绎着更华美的乐章。21岁168天——柯洁打破了李昌镐的纪录，成为围棋史上最年轻的世界大赛七冠获得者。“现在的柯洁成熟了，心态比以前更稳。”中国围棋队领队华学明说。

从第一冠到第七冠，光鲜的成绩与荣誉背后，柯洁也曾经历过低谷。围甲联赛遭遇连败，多次大赛接连失利，丢掉世界排名第一……柯洁在质疑声中成长、蜕变，“我承认自己不笨，是有着那与生俱来的1%的天赋；但在汗水的99%上，我从来没有打过折扣。”

2018年12月，柯洁在三星杯决赛中力克韩国棋手安国铉，拿到世界大赛第六冠。不到两个月，他又让韩国围棋新一代领军者申真谞铩羽而归。柯洁前后8次番棋面对韩国棋手无一败绩，展示着中国棋手的信念和斗志。从1996年马晓春夺得中国围棋第一个世界冠军至今，中国棋手已经42次登顶世界大赛，尽管距离韩国棋手的59冠还有差距，但处于黄金时代的中国围棋，正酝酿着更多惊喜。

长江后浪推前浪，少年江湖岁月长。拿下7座世界冠军奖杯，但柯洁还未达到自己渴望的巅峰。“人工智能时代，每个棋手都特别用功，我将尽全力面对任何一场比赛，想让自己变得更了不起。”赛后，柯洁如是说。

《 人民日报 》（ 2019年01月18日 14 版）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)