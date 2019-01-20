特朗普提方案解决“停摆” 民主党不买账

美国总统特朗普19日在白宫宣布一份方案，包括暂缓部分移民遣返计划等，以图解决与民主党谈判僵局，结束联邦政府“停摆”。但民主党方面对此并不买账。

根据特朗普提出的方案，他仍要求国会拨款57亿美元用于在美国与墨西哥边境修建隔离墙，建造钢制屏障。此外，他还要求拨款8.05亿美元以遏制毒品、武器等流入美国；拨款8亿美元用于人道主义援助等；拨款7.82亿美元雇佣更多边境执法和工作人员；拨款5.63亿美元支持移民法庭系统等。

作为妥协，特朗普在方案中提出将为“童年抵美者暂缓遣返”计划受益者授予时长3年的临时身份，一些目前以临时保护身份待在美国的移民也将享受这一待遇。

特朗普在讲话中呼吁国会两党接受这一方案，并透露，参议院共和党领袖麦康奈尔将于下周就这一方案在参议院举行投票。

国会众议院议长、民主党人佩洛西19日发表声明说，特朗普的方案不过是一些此前被驳回提议的合集，无论是单独还是捆绑在一起，都无法让人接受，也无望在众议院通过。她重申，联邦政府恢复运转后才会和白宫商议加强边境安全的提议。

由于白宫和民主党就在美国与墨西哥边境修建隔离墙的问题上分歧严重，各方未能就拨款法案达成一致，致使约四分之一美国联邦政府机构从去年12月22日凌晨起关门，截至1月19日已持续29天，继续刷新历史最长记录，影响约80万联邦政府雇员工作和收入。“停摆”对美国经济、社会等方面的负面影响也逐渐显现。（记者孙丁 刘阳）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)