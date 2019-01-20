白玛赤林副委员长率团访问老挝

1月17日至20日，应老挝国会邀请，白玛赤林副委员长率全国人大代表团访问老挝，与老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬，国会主席巴妮，政府副总理宋赛，国会副主席森暖、本邦分别举行会见会谈。
白玛赤林说，中老友好近年来持续深入发展。中国全国人大愿同老挝国会共同落实好两党两国最高领导人关于打造中老具有战略意义的命运共同体重要共识，进一步加强交流合作，推动中老关系不断取得新的更大发展。
老方领导人表示，老中是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。老方愿以今年老中全面战略合作伙伴关系建立10周年为契机，推动双方合作迈上新台阶。（记者章建华）
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