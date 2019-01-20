法国全国大辩论未平息示威者不满 巴黎7000人继续抗议

当地时间1月12日，巴黎遭遇自2018年11月以来的第九轮示威。警方在凯旋门和香榭丽舍大街等地再次部署装甲车。中新社记者 李洋 摄

中新社巴黎1月19日电 (记者 李洋)法国全国大辩论正在进行中，但目前未平息示威者不满。当地时间19日巴黎仍有7000人在继续示威抗议。

这是巴黎自2018年11月以来遭遇的第十轮示威。由于法国全国大辩论已经展开，外界非常关注示威者的抗议活动是否仍会继续。示威者以游行穿越巴黎市中心的方式给出了答案。

数以千计示威者当天中午在巴黎市中心的荣军院集合，随后南下前往巴黎13区，那里是巴黎的华人聚居区之一，接着游行队伍折返北上，返回荣军院。游行全程距离约14公里。

中新社记者在现场看到，示威者的游行队伍浩浩荡荡途经13区。这是示威者的大型游行队伍首次经过巴黎华人聚居区。巴黎13区官方之前已发布预警，呼吁商家和民众多加注意。

华人聚居区的民众生活当天基本正常，很多商家仍然正常营业。游行队伍的经过给交通带来了一定影响，很多车辆在意大利广场等地被示威者拦截。

示威者经过近4个小时的游行返回荣军院，而警方已经在荣军院周围部署了相当多的警力，阻止示威者向亚历山大三世桥的方向继续前进。一旦示威者通过亚历山大三世桥，就会直抵香榭丽舍大街。

大多数示威者遇到警方拦截，便原路返回。仍有部分示威者与警方对峙，警方动用了催泪瓦斯和水炮将他们驱散。全天的示威和游行基本平和，没有发生严重的暴力事件。

法国官方称巴黎当天部署了5000名警力，有近50人被警方逮捕；凯旋门、香榭丽舍大街、总统府和协和广场等重要地点都被警方严密封锁。示威者的游行路线则已提前向警方报备。

法国全国19日有84000人走上街头抗议，其中图卢兹有10000名示威者，波尔多有4000名示威者。有80000名警察被部署在全法各地。官方认为法国全国和巴黎的示威者人数与12日的数字大致相当。

法国全国大辩论已经于15日开始，将持续两个月。法国总统马克龙于15日在诺曼底地区，18日在奥克西塔尼大区两次参加辩论活动，与数百名市政官员座谈，两次座谈时间都持续6小时。马克龙一再表示希望通过大辩论能够找到解决问题的途径。

但多名示威者受访时对全国大辩论表示怀疑。分析普遍认为，如果大辩论想要争取多数民众的认同，官方仍要不懈努力。

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