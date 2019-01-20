英“脱欧”建议“老调重弹” 欧盟“白眼”回应

英国首相特雷莎·梅18日与欧洲联盟领导人通话，讨论英国与欧盟达成的“脱欧”协议。欧盟一些外交官披露，特雷莎·梅讲的仍是“老一套”，所提要求没有任何改变，欧盟方面感觉“难以置信”。

【“老一套”】

英国议会下院15日否决政府与欧盟达成的“脱欧”协议后，特雷莎·梅应在21日以前提交“B计划”、即“脱欧”替代方案，由议会下院29日再次表决。

连日来，特雷莎·梅为寻求替代方案马不停蹄，与英国各政党领导人、议员以及欧盟多国领导人面谈或通话。她18日与德国总理安格拉·默克尔、荷兰首相马克·吕特和欧盟委员会主席让—克洛德·容克分别通话，打算本周末与更多欧盟官员通话。

英国《每日电讯报》以欧盟外交官为消息来源报道，“脱欧”协议在英国议会下院以230票的差距遭否决后，特雷莎·梅向欧盟提出的要求没有作出任何改变，令欧盟“难以置信”。

一名欧盟外交官说：“她讲的仍是老一套，同样的一系列要求，一切都没有改变。”

欧盟委员会在容克与特雷莎·梅通话后发布一份“极简”声明，说双方“交换意见”，同意“保持联系”。

【“翻白眼”】

按欧盟外交官的说法，特雷莎·梅所提要求主要包括为“备份安排”设定具有法律效力的期限、允许英国单方面退出或欧盟承诺在2021年以前达成贸易协定、以防止启用“备份安排”。

“脱欧”谈判中，英方没有能提出避免英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间重新设置实体海关和边防检查设施的具体方案，欧盟因而提出“备份安排”，即英国正式“脱欧”后，北爱暂时留在欧洲单一市场和关税同盟，遵循欧盟规则，直至英方提出“更好”方案。

英国一些反对者认为，“备份安排”将使英国“永远”留在欧洲关税同盟，“脱欧”有名无实。

欧盟外交官说，特雷莎·梅与法国总统埃马纽埃尔·马克龙、爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡等人通话时提出同样要求，欧盟方面冷眼相对，甚至“翻白眼”。

【“窝里斗”】

特雷莎·梅苦寻“脱欧”替代方案的同时，英国国内一些反对者正在集结，包括她所属执政党保守党内一些成员。

保守党议员、前外交大臣鲍里斯·约翰逊18日在一家推土机工厂发表演讲，指责特雷莎·梅与欧盟谈判缺乏“上进心”。他敦促特雷莎·梅回到欧盟总部所在地比利时布鲁塞尔“拿回更好协议”。

约翰逊被视为下任保守党党首和英国首相的有力竞争者。当被问及如果英国突然举行选举，他是否会支持特雷莎·梅时，约翰逊避开直接作答。按他的说法，英国不需要再次选举。

“我认为这个国家绝大多数人已经觉得投票够多了，”他说，“我当然也这样想。”（张旌）（新华社专特稿）

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