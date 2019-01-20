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联合国维和经费缺口20亿美元 美国拖欠逾三成

2019年01月20日09:29  来源：新华网
 

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告，一些会员国没有支付所分摊维持和平预算经费，累计接近20亿美元，其中超过三分之一由美国拖欠，将对维和行动继续运营构成风险。

路透社17日报道，古特雷斯本月11日致信联合国193个会员国，预期“正在进行的维和行动不久将因逾期支付和欠款增加面临流动性缺口”，“欠款接近20亿美元，且可能继续增加”。

按照古特雷斯的说法，现有维和经费现金余额只够维持不足两个月维和行动。

多名联合国官员说，截至今年1月1日，美国拖欠联合国常规预算经费3.81亿美元，维和预算经费7.76亿美元。这一数据获美国常驻联合国代表团证实。美国总统唐纳德·特朗普认定，这个世界最大经济体分摊联合国会费过多、“不公平”，要求改革。

联合国大会去年12月通过2019年至2021年联合国常规预算、维和预算经费分摊比例决议，美国承担22%的常规预算、略超28%的维和预算。美国政府先前一直争取把维和经费分摊比例限制为25%，没有成功。

联合国在全球范围派出14个维和行动特派团，其中一半在非洲，总计部署10万多名维和人员。法新社报道，在刚果（金）、马里和南苏丹的维和行动每年合计花费10多亿美元。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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