偷渡客横渡英吉利海峡事例激增 法国强化巡逻

法国内政部本月发布的数据显示，2018年非法移民搭乘橡皮船、偷渡英吉利海峡的事例激增。

法国政府1月以来增派人员在北部海滩巡逻并配合直升机搜寻，以确保人员安全、打击偷渡团伙。

【偷渡客出险招】

法国内政部数据显示，当局2018年共发现71起乘小船横渡英吉利海峡的偷渡，而2017年只有12起。仅去年11月和12月，当局发现57起这类偷渡。2018年，共有40起偷渡成功，大约504名非法移民经由法国北部抵达英国。

路透社报道，来自非洲、阿富汗的大部分非法移民选择藏匿在运送蔬菜或其他货物的货船或卡车中，经由法国北部加来、敦刻尔克等港口或英吉利海峡海底隧道前往英国。不过，由于这种方式需要向“蛇头”支付高额费用，来自伊朗的非法移民通常选择买船。

艾哈迈德现年37岁，来自伊朗南部胡齐斯坦省首府阿瓦士，和家人生活在加来附近的临时安置点。他告诉美联社记者，如果足够有钱，他将再次尝试乘小船横渡英吉利海峡。

两个月前，艾哈迈德和妻子带着8岁的儿子和2岁的女儿登上一艘橡皮船，试图趁着夜色横渡。由于超载、小船很快倾覆，他的孩子落入水中。8人随后把孩子救起，小船大约1小时内靠岸折返。

负责航空及边境安全的法国警官弗兰克·图立乌说，“伊朗人不愿向偷渡团伙付费”，这些偷渡团伙通常由伊拉克库尔德人运营，“他们（伊朗人）更倾向于自己买船”。

图立乌说，购买小型摩托橡皮艇的花费大约是1000欧元（约合7720元人民币）至4000欧元（3.088万元人民币），通常比付钱给“蛇头”、藏在货车或货船中偷渡更便宜。当局迄今没有发现伊朗人主导的偷渡团伙。

【法政府阻横渡】

美联社报道，法国政府1月以来强化安保，以遏制偷渡客乘小船横渡英吉利海峡。具体举措包括在北部港口增派巡逻人员、派出直升机搜寻，还将引入无人驾驶飞机配合巡逻。

为应对偷渡事例激增，法国和英国正在研究一项联合行动计划。

英法两国去年11月成立联合信息和协调中心。双方派出工作人员进驻中心，提供加来、敦刻尔克港口以及英吉利海峡海底隧道和穿越隧道的“欧洲之星”的实时图像信息。

法国加来的慈善机构工作人员预估，当地大约有200名伊朗人等待乘小船偷渡至英国。

“（去年）9月以来，我们一直见到伊朗人，他们之前没有出现过，”加来一家慈善机构的工作人员马亚·孔福尔蒂说，“他们乘小船横渡英吉利海峡。他们是唯一准备好冒风险的人……可能因为制裁。”

孔福尔蒂所述制裁指美国退出伊朗核问题全面协议后恢复对伊制裁。伊朗经济承受压力。（包雪琳）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)