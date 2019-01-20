纪念中美建交40周年 旧金山总领馆举行招待会

中国驻旧金山总领事王东华在中美建交40周年纪念招待会上发表致辞 （宫欣 摄）

人民网旧金山1月18日电 （邓圩 宫欣）由中国驻旧金山总领馆举办的中美建交40周年纪念招待会于本月18日晚在旧金山总领馆内举行，中国驻旧金山总领事王东华、旧金山市长布里德、加州财务长马世云等来自中美两国政商学届及侨届代表们出席了本次招待会。

王东华总领事在致辞中表示，40年来，在两国几代领导人亲自推动和各界人士共同努力下，中美关系历经风雨，取得历史性发展，为两国人民带来了巨大利益，为世界和平、稳定、繁荣做出了重要贡献。

王东华从经贸、人文交往、国际合作等多方面回顾了中美两国在40年来取得的成果。

王东华指出，40年两国关系发展历程表明，中美是重要伙伴，而不是战略对手；中美合作是互利双赢，而不是零和游戏。

旧金山市长布里德表示，中美建交40年是一个不断加深交流和理解的过程，中美两国之间未来合作还存在巨大的可能性。

布里德表示，追溯到150多年前，旧金山就已经与中国在文化和经济上建立了深厚的联系，现在很多旧金山法律、金融、建筑和科技等方面的公司都在中国开展了业务。同时，布里德还回顾了她2013年的中国之行，她称中国的人文、历史和美丽的景色都给她留下了很深刻的印象，她期待再次到中国去。

王东华表示，当前，中美关系已成为当今世界最具潜力、最有重要影响的双边关系之一。未来怎样推动中美关系取得更好发展，取决于我们今天做出怎样的判断和选择。合则两利、斗则两伤，是中美交往的重要启示；相互尊重、求同存异，是两国相处的正确之道；相互理解相互信任，是中美关系健康发展的基础；重视彼此重要利益，是中美关系健康发展的前提。

王东华还说，当前，中美关系正处于一个重要阶段。中方高度重视中美关系。美国发展得好，中国才会发展得好，反之亦然；唯有加强合作，两国才会发展得更好。世界高度关注中美关系。中美关系好，世界才会好，才更有利于维护国际和平、促进共同发展。

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