柬埔寨首相洪森（新闻人物）

洪森首相
应国务院总理李克强邀请，柬埔寨王国首相洪森将于1月20日至23日对中国进行正式访问。
洪森，男，1952年8月5日生于磅湛省。1970年，投身抗美救国斗争，历任连、营、团长，参加过百余次战斗，多次负伤。1979年起，历任外长、副总理、总理。1993年柬埔寨首届大选后，出任联合政府第二首相兼高棉王家军联合总司令。1998年任首相，2003年、2008年、2013年、2018年4次连任首相。
已婚。夫人文拉妮，担任柬埔寨红十字会主席。有子女5人。
（新华社电）
《 人民日报 》（ 2019年01月20日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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