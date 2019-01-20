杨洁篪会见喀麦隆总统比亚

新华社雅温得1月19日电 （记者乔本孝、张宇）当地时间1月18日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在雅温得会见喀麦隆总统比亚。

杨洁篪向比亚转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，中喀友谊源远流长，历经时间和国际风云变幻考验。去年，总统先生成功访华，并出席中非合作论坛北京峰会，同习近平主席达成重要共识，中喀关系站上新的历史起点，迎来重要发展机遇。此次，我作为习近平主席特别代表访问喀麦隆，就是为了同喀方加强对接，落实两国元首重要共识，推动北京峰会成果在喀有效落地，促进中喀友好合作迈上更高水平。

杨洁篪指出，中喀双方应扩大各层级友好交往，推进共建“一带一路”，深化各领域务实合作，加强人文交流。中方愿继续在力所能及的范围内助力喀经济发展和民生改善，继续同喀方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在国际和地区问题中加强沟通配合。

比亚请杨洁篪转达对习近平主席的亲切问候。比亚表示，喀方高度重视发展对华关系，感谢中方长期以来提供的大力支持和帮助，衷心祝愿中国取得更大发展成就。喀方高度赞赏“一带一路”倡议，支持中非合作论坛框架下合作，愿同中方一道落实好北京峰会成果，推动两国关系再上新台阶。喀方愿进一步密切同中方在多边事务中的沟通与协作。

访问期间，杨洁篪还会见了喀麦隆总理恩古特和外长姆贝拉。

《 人民日报 》（ 2019年01月20日 03 版）

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