1000个村庄迎来卫星数字电视

帕杜玛村的儿童成了中国功夫迷。

四达时代位于尼日利亚国家电视台的电视转播中心。

本报记者 姜宣摄

■“万村通”尼日利亚项目将在每个受援村庄选取3个公共区域安装投影电视和电视机，村民可以通过这些设备免费收看21套卫星电视节目。

■村民们从此告别画面模糊、频道匮乏的模拟电视信号，“像城里人一样”看上信号稳定、内容丰富的数字电视节目。

■中方致力于落实中非合作论坛成果，将与尼方紧密合作，确保论坛成果惠及两国人民，促进两国人文交流、民心相通。

夕阳释放着最后的光芒，天色渐渐暗下来。尼日利亚首都阿布贾远郊帕杜玛村的村民们纷纷围坐在电视机旁，孩子们看动画片，大人们看时政节目或电影。

自今年1月14日中国援非“万村通”尼日利亚项目启动仪式在帕杜玛村举行以来，看电视就成了村民们每天最期待的夜间活动。

中非合作论坛的又一项成果变为现实

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲国家的1万个村庄接入卫星数字电视信号，并向20万个非洲家庭捐赠机顶盒。中国四达时代集团（简称四达时代）负责项目实施并承担后续商业化运营及维护。

作为非洲人口第一大国，尼日利亚共有1000个受援村庄。“万村通”尼日利亚项目将在每个受援村庄选取3个公共区域安装投影电视和电视机，村民可以通过这些设备免费收看21套卫星电视节目。项目还将向每个村庄的20户家庭赠送机顶盒和两个月的收视费；两个月后用户不缴费也可继续免费收看一套卫星电视节目，或者选择每月缴纳900奈拉（1元人民币约合50奈拉）收看34套节目。

帕杜玛村就是1000个受援村庄之一。村民们从此告别画面模糊、频道匮乏的模拟电视信号，“像城里人一样”看上信号稳定、内容丰富的数字电视节目。

“感谢中国政府和企业的帮助，‘万村通’项目让村民有机会看到丰富的本地和外国电视节目，从而开阔眼界、更好地了解世界。”尼日利亚新闻和文化部部长赖伊·穆罕默德说。

“电视是人们了解外部世界的一扇窗户，很高兴看到中非合作论坛的又一项成果在尼日利亚变为现实。项目的启动实施无疑将使本已十分亲密的两国关系得到进一步加强。”尼日利亚预算计划部国际合作司副司长西蒙·依列乌马告诉本报记者：“我们喜欢与中国合作，‘万村通’项目能让我们更快、更多地了解中国。在政府层面，我们将把尼日利亚经济复苏与增长计划与‘一带一路’倡议对接，进一步深化两国合作。”

“我从来没有想过自己能看上电视，还是数字的，那么清晰！”9岁的小依维宁羞涩地说：“它就像是我的另外一双眼睛，让我一下子看到了外面的世界。原来世界那么大，有那么多好玩的！”

项目的启动是两国全面推进一带一路建设的生动体现

与非洲其他国家的农村一样，限制帕杜玛村村民看电视的原因有二，一是缺电，二是节目资费高。为保障电力供应，“万村通”项目专门配备了太阳能电板，能确保电视至少连续播放5个小时不断电。“有了太阳能电板，我们看电视再也不用发愁了。”小姑娘简说。

村民戴夫购买电视设备开设了一个放映厅，若有人想看球赛或电影，须向他交50奈拉。“这是我最小的放映厅，在其他州我还有两个更大的。这个小放映厅每天让我有1万奈拉的收入。”戴夫坦言：“以前的电视节目供应商报价很高，几乎没人看得起，大家就都来我这里看，所以我的生意挺好的。不过以后恐怕不行了，因为四达时代的免费节目基本上已经满足了大家的需求。我打算以后转向家装生意。”

四达时代还有自己特色的功夫频道，非常吸引当地观众。“自从第一次看到Jackie Chan（功夫演员成龙的英文名）的功夫片后，我就再也不想看其他节目了！”村民约瑟夫说：“我每天都会紧盯节目预告，只要有他或者Jet Li（功夫演员李连杰的英文名）的功夫片，我就一直看下去，宁可不吃饭也要把影片看完！”

截至目前，“万村通”项目已在尼日利亚博尔诺州30个村中的25个村落地，在约贝州的18个村中完成了17个村的安装，在阿达马瓦州的21个村全部安装完毕。

“‘万村通’项目在尼日利亚的启动，是两国全面推进‘一带一路’建设的生动体现。中国政府很高兴参与这个加强尼日利亚人民与外部联系的项目。”中国驻尼日利亚大使周平剑表示，中方致力于落实中非合作论坛成果，将与尼方紧密合作，确保论坛成果惠及两国人民，促进两国人文交流。相信“万村通”项目将进一步促进中尼、中非之间的民心相通。

（本报阿布贾1月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)