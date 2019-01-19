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俄动画优兔点击量破33亿　列入吉尼斯世界纪录

2019年01月19日14:01  来源：新华网
 
原标题：俄动画优兔点击量破33亿　列入吉尼斯世界纪录

　　据塔斯社18日报道，俄罗斯动画片《玛莎和熊》其中的一集《玛莎+稀饭》成为视频点播平台优兔点击量最高的动画视频，因此被列入吉尼斯世界纪录。

　　据报道，《玛莎+稀饭》这一集的动画视频在优兔上的全球点击量已突破33亿次，成为自优兔成立以来跻身该平台播放量排行榜前5名的唯一一个动画视频。

　　系列动画片《玛莎和熊》由俄罗斯动画公司根据民间故事、采用三维动画技术制作，形象可爱，故事精彩，2009年一经问世就受到俄罗斯和欧美市场的青睐。（记者 张骁）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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