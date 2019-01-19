原标题：40多年前，周总理悉心播下了中阿友谊卫生合作的种子

2018年12月2日，习近平主席对阿根廷进行访问。他在署名文章《开创中阿关系新时代》一文中风趣地说：“阿根廷人有引以为豪的两双脚，一双用来踢足球，另一双用来跳探戈”。这不禁让人想到两国早在上世纪50年代就开始的医学交往。1956年5月28日，阿根廷医学、文化代表团访华，受到周恩来总理会见。总理说，中方随时准备与阿方建立邦交，困难主要是阿方处于美国干涉下。中方谅解阿方国内外的困难，建交不能急于求成，可以通过医学、科学、文化、贸易交流推动。交往不一定从政府开始，可以先由民间进行。1972年2月19日中阿正式建交。

阿根廷医学、文化代表团访华，受到周恩来总理会见

1973年11月，阿根廷卫生国务秘书利奥塔率团访华，让人看到阿根廷医生的爱心和妙手回春的巧手。利奥塔（图一：1排左4）是心外科医生，掌握心脏搭桥手术。心脏搭桥术又称冠状动脉旁路移植术，是治疗冠心病最有效的方法，可改善心肌供血，缓解心绞痛症状，改善生活质量，延长患者寿命。11月8日，周总理会见代表团，进一步推动了双方医药卫生领域的友好合作，促进了我国心脏学科的技术进步。

罗征祥院长与阿根廷医生研究文献

阿根廷是世界公认的“冠脉搭桥之父”法瓦洛罗的故乡。法瓦洛罗曾在美国克利夫兰诊所工作，成功开展心脏搭桥手术，1970年出席伦敦世界心脏学会，成就受到世界医务界公认。在事业达到顶峰之际，他没有留在美国而是回到自己的祖国，为阿根廷人民服务。来自“冠脉搭桥之父”故乡的利奥塔医生，热情地向我国传授技术，在广东省人民医院做心脏搭桥手术示范，布诺女士（图一：2排右3）担任手术护士。根据周总理的指示精神，卫生部1974年派广东省人民医院罗征祥院长率考察团赴阿根廷考察学习半年。这是总理会见后，派出的第一个考察团，同时也是第一次派出由心内、心外、麻醉和体外循环专业人员组成的整套班子出国学习。我国医生和外国同行同台参加手术，也是第一次。实际上，这是我们对外开放的重要一步。那时，大部分医生不懂外语。卫生部派李万山做翻译，在阿期间突发急性阑尾炎，就地手术，得到阿方朋友热情帮助，参加过总理会见的布诺女士，每天到病房探视。如今她已91岁高龄，一直与我驻阿使馆保持着联系。

考察团1974年12月18日在我驻阿使馆

随后在我国胸心血管外科奠基人、中国医学科学院阜外医院吴英恺院长（图一：2排右2）领导下，上世纪70年代我国开始了心脏外科的探索。心脏搭桥手术、心瓣膜制作和置换手术及导管造影术，也是在这个时期起步并逐步发展起来的。中国的首例冠状动脉造影、首例冠状动脉旁路移植术分别于1973年和1974年在阜外医院成功实施。随着改革开放不断发展，我国医药卫生事业，包括心血管学科均取得了长足进步，有些方面已走在世界前列。2018年12月28日，浙江大学医学院副院长兼附属第二医院院长王建安一行访阿，应邀在科连特斯省心脏病研究院为两例疑难高危阿根廷病人实施主动脉瓣膜置换术。他应用我国自主研发的可回收瓣膜和“杭州方案”，取得手术的圆满成功，受到当地民众和同行的好评。

王建安院长（左4）手术后与阿医护人员合影

周总理当年悉心播下的中阿卫生合作的种子，经历40年改革开放历程，在新时代必将结出更加丰硕的成果。祝愿中阿卫生合作更上层楼！祝愿中阿友谊日久天长！

（作者为原卫生部外事司司长）

(责编：袁勃、杨牧)