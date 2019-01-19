澜湄，有礼了！ ——《澜湄有礼》系列之一“合十礼”

新春将近，中国人享受假期的首选之地中自然少不了美丽的湄公河国家。湄公河五国不仅有秀美的风光，更有礼貌热情的人民、多姿多彩的服饰、有滋有味的美食、淳朴的民风和信仰。蓝莓园丁为大家准备了《澜湄有礼》系列，带您了解湄公河国家礼俗。

在湄公河五国，人们见面打招呼时普遍行“合十礼”，但各国合十礼的姿势和使用场合有所不同。《澜湄有礼》第一期，带您跟湄公河人民行个见面礼。

柬埔寨

“合十礼”是柬埔寨十分常见的传统礼节。

见面和分别时，双手合在一起，指尖朝上，口说“三拜”。

指尖举得越高，敬意越重。

地位相当者，举到胸前；

下级向上级行礼时，举到口部；

向父母、祖父母或老师行礼，指尖要举到眼眉。

在农村，人们都习惯行合十礼，在城市，也流行握手礼。

老挝

在老挝，和人见面和分别多行合十礼：

双手手指并拢，合掌于胸前，面带微笑，轻声问候“SABAIDEE”（您好）。

当地合十礼规矩是：

对僧侣、长辈、上司等身份高的人：将两手掌合十于眼部；

对平辈或熟人：合十于嘴部；

对晚辈、下级等身份比自己低者：合十于胸前。

缅甸

合十礼是缅甸常见礼节。

两手合掌，举至胸前，手掌上部略向外倾斜。

社交场合或路遇僧侣常施合十礼，施礼时需摘下帽子。

坐拜礼：一般是来者看到熟悉的老人、领导或学者正坐在地板上，要行坐拜礼。

站拜礼：多见于升国旗、奏国歌、大会主席步入会场或老师走进教室时。

此外，缅甸还流行鞠躬礼、佛家的五体投地礼等。外交场合也行握手礼。

（东方IC版权图片 请勿转载）

泰国

泰国人的见面礼节是双手合十。

别人向你行合十礼，必须还以同样礼节，否则就是失礼，但僧侣对俗家人士不一定回礼。

一般是年轻者先向长者打招呼、行合十礼，长者随即也以合十回礼。

行合十礼时要稍稍低头，口说“萨瓦迪！”（Sawattdee，即“您好”）。

越南

行握手礼，不拥、吻客人。

日常生活中，作揖、合十礼，也能看到。

更多信息请扫码关注：

外交部澜沧江-湄公河合作中国秘书处微信公号

资料来源：《人民日报》海外版

(责编：崔越、杨牧)