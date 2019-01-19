原标题：日立冻结在英核电项目 日本海外核电出口全“触礁”

日本日立制作所17日以缺乏足够民间投资为由，宣布冻结在英国新建核电站项目。

继东芝公司撤出海外核电市场，三菱重工公司打算放弃在土耳其新建核电站，日立冻结在英核电项目宣告日本海外核电出口项目全部“触礁”。

【到“极限”】

日立公司17日晚召开记者会，社长东原敏昭解释冻结原因：“继续投资会耗费更多成本。由民间企业日立全部负担已经达到极限。”

日立2012年收购英国地平线核电公司，2017年底获准在英国威尔士西北海岸安格尔西岛新建核电站，预期本世纪20年代中期建成投产，可以为英国提供6%所需电力。

受日本福岛核电站事故影响，日本核电站安全要求升级，致使这一项目预算涨至1.5倍，为大约3万亿日元（约合1867亿元人民币）。

按共同社等日本媒体的说法，项目原定由日立、日立以外其他日本企业、英国政府各出资3000亿日元（187亿元人民币），英国政府和英国金融机构确保提供其余大约2万亿日元（1244亿元人民币）融资。

不过，东京电力公司等日企出资积极性不高。日立转而要求英国政府增加投资，但后者因为陷入脱离欧洲联盟泥沼而无暇顾及。另一方面，双方就电价等事宜没有达成一致，迫使日立作出冻结决定。

东原说，作为民营企业，日立领导层从企业投资回报率角度选择冻结。冻结在英核电项目令日立损失3000亿日元。

日立方面说，将继续与英国政府协商，但今后不会制定相关预算，今后几年将着重发展国内业务。

【全“触礁”】

日本政府视核电出口为经济增长支柱，首相安倍晋三作为首席营销员，向全球推销日本核电技术。

不过，随着太阳能、风力等可再生能源在全球普及，加上核电站造价高昂、核电价格缺乏优势，日本核电企业海外扩张面临阻碍。

2016年，日本首个核电出口项目遭越南国会否决。那以后，东芝公司宣布从海外核电市场撤退，三菱重工公司土耳其核电项目预算升至5万亿日元（3110亿元人民币），同样显露退意。

共同社报道，日立冻结在英核电项目标志日本所有海外核电出口项目“触礁”，说明仅靠民企担负拓展核电业务重任已经达到极限，日本政府将不得不从根本上修改经济增长战略。

在共同社看来，日本核电事业前途多舛：福岛核电站事故阴影使日本重新启动核电站进展缓慢；废弃核燃料和放射性废弃物的处理政策依然空白；核电出口遇挫，面临技术传承和人才培养难题。如何转变日本核电政策成为日本政府亟需应对的课题。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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