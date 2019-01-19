原标题：最后一名日籍八路军老兵离世 曾获中国抗战纪念章

最后一名日籍八路军老兵离世

享年99岁 参加过八路军和解放军 曾获中国抗战纪念章

小林宽澄参加抗战胜利70周年阅兵

昨天，北京青年报记者从中国驻日本大使馆工作人员处获悉，日本籍八路军老兵小林宽澄于16日晚9时19分在日本去世，享年99岁。

去世前处于昏迷状态

据中国驻日本大使馆交流处工作人员介绍，小林宽澄曾因摔伤了腿住院，并患上了肺炎，去世前处于昏迷状态，“本以为老人还能坚持一阵子，但是在16日晚9时19分离开了”。

该工作人员回忆说，这些年来，中国驻日本大使馆经常探望小林宽澄，每次探望时，小林宽澄都会穿好西装，在家中等待，“他把大使馆来探望视为一种荣耀”。

中国外国专家局官方网站资料显示，小林宽澄曾参加过日本侵华战争，被八路军俘虏后，觉醒成长为反战同盟的八路军战士，回国后成为对华友好人士。1955年回到日本的小林宽澄，依然四处演讲，揭露日本侵华战争的真相。

日本八路军新四军老战士会事务长小林阳吉告诉北青报记者，小林宽澄经常管日本八路军、新四军老战士会叫“椰子会”，因为椰子的日语发音是八、四，就代表着八路军和新四军。

被感化自愿进行反战宣传

中国外国专家局的资料显示，1919年9月2日，小林宽澄出生于和尚世家，从小聪明好学。在身为寺庙方丈的父亲的教导下，小林宽澄19岁时考取了和尚的资格。但1940年夏天，一纸征兵令，他成了日本侵略军的一员，被派到山东。

1941年6月的一天凌晨，八路军在山东省牟平县伏击到一个日军小分队，俘虏了两个日本兵，其中一个就是小林宽澄。

日本八路军、新四军老战士会事务长小林阳吉，是另一名日本籍八路军老兵小林清的儿子。小林阳吉介绍，小林清与小林宽澄曾隶属于同一个部队，两人分别在1940年和1941年被俘。被俘的小林宽澄试图自杀，但都被八路军救下。有会日语的八路军干部向他讲解了八路军优待俘虏的政策。

“跟着八路军转移的时候，小林宽澄看到了很多被日军毁掉的村庄，心里很愧疚。加上几个月的时间里，不但没被八路军杀害，反而还获得了优待，最终他和我父亲等人联合成立了‘反战联盟胶东支部’，成为八路军的一员。”小林阳吉说。

据中国外国专家局介绍，小林宽澄在1942年和1943年先后两次来到山东省新泰县龙亭区工作。他在离日军据点仅三四百米远的地方，对日军官兵进行反战宣传。

小林宽澄的喊话内容主要是以一个曾经的侵华日军身份，劝说据点里的日军不要再继续这场侵略战争。据介绍，为了确保小林宽澄的人身安全，喊话几乎都是在夜里进行，但即便如此，由于距离太近，还是要冒很大危险。

“1984年，小林宽澄来到天津，和我父亲见面。那之后我回到日本，参与到了日本八路军新四军老战士会的活动之中。”小林阳吉说，小林宽澄生前多次到大学讲课，给学生们讲解他亲历的侵华战争中日军的暴行。

给儿子取名“宪明”

中国外国专家局的资料显示，1947年秋，小林宽澄奉命赶往东北参加解放战争。1948年，他担任济南市人民政府外事办干部，专门负责管理日侨工作。不少日军战俘、日本侨民，都是由他做了一些具体工作后顺利回到了日本。直到1955年，小林宽澄才带着妻儿从天津坐船回到日本，他在中国足足生活了15年。小林宽澄对中国的感情至深，从他给子女取的名字上都有着明显的印记。

中国驻日本大使馆工作人员告诉北青报记者，小林宽澄的儿子叫小林宪明，生于1954年。这一年中国的第一部社会主义宪法通过、颁布，小林宽澄就给儿子取了“宪明”这个名字。

小林阳吉介绍，小林宽澄1955年回到日本后，因为中文好，很快就找到了工作，在一个货轮上当翻译。因为他熟悉中国，货轮在中国卸货时都非常顺利，也因此成为日本货运界的明星，一直工作到75岁左右才退休。

2009年，小林宽澄曾来到山东淄博，寻访一名山东老乡李义胜的后人，“1943年，反扫荡的时候，组织上把小林宽澄安顿在淄博李义胜家里。当时日军的碉堡距离李家也就七八百米，在村里还能听见日军吹号的声音，小林宽澄很担心，但李义胜一家每天悄悄给小林宽澄送饭，保护他不被日军发现，直到一个多月后，小林宽澄才成功归队。”小林阳吉说。2009年，小林宽澄来到李义胜坟前，90多岁的小林宽澄忽然跪了下去，向自己的恩人致谢。

获抗日战争胜利纪念章

与此同时，中国人也始终没有忘记小林宽澄。2015年9月2日上午，包括小林宽澄在内的30名抗战老战士老同志、抗战将领、为中国抗战胜利做出贡献的国际友人或其遗属代表，获颁中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

中国驻日本大使馆的工作人员说，过去数十年来，大使馆始终非常关心小林宽澄，去年建军节前夕以及小林宽澄生日期间，都曾专门探望过。

小林阳吉介绍，得知小林宽澄去世的消息之后，不少没有见过小林宽澄的旅日华人都联系小林阳吉，希望能够参加小林宽澄的告别仪式，缅怀这位为反法西斯战争做出贡献的“老八路”。（记者 屈畅 统筹/蒋朔）

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