中国驻阿根廷大使邹肖力向马克里总统递交国书

人民网布宜诺斯艾利斯1月18日电（记者张卫中）中国驻阿根廷大使邹肖力在阿根廷总统官邸向马克里总统递交国书，双方进行了亲切、务实的交谈。阿外长福列、总统府战略事务国务秘书庞佩奥等出席上述活动。

邹大使首先向马克里总统转达习近平主席的亲切问候和新春祝福。马克里总统表示感谢，请邹大使转达对习主席的美好祝愿。

马克里总统表示，阿中是全面战略伙伴，我与习近平主席在三年内5次会晤，特别是去年底，习主席来阿出席G20峰会并访阿，成果丰硕，双方就深化两国关系达成许多重要共识。马克里总统欢迎邹大使来阿履新，希望邹大使与阿方各部门密切沟通配合，积极推动各领域务实合作，使阿中关系在新的历史起点上达到更高水平。

邹大使表示，在阿成功举办G20峰会、习主席来阿成功与会并再次进行国事访问的大好形势下，我出任中国驻阿根廷大使，定将竭尽全力，推动落实两国元首达成的各项共识和双方签署的各项协议，并按照两国元首的要求，与阿方一道，以更宽广的视野谋划中阿关系发展蓝图，为中阿全面战略伙伴关系深入发展贡献力量。

递交国书仪式结束后，邹肖力大使在阿外交部礼宾司负责人和中国驻阿使馆主要外交官陪同下向南美洲伟大解放者圣马丁将军纪念碑敬献了花圈。

邹肖力大使夫妇于2018年12月22日抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯履新。12月27日，邹大使向阿外长福列递交了国书副本。

(责编：崔越、杨牧)