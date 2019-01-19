原标题：法媒：中国的网络直播，老年人的“不老泉”

法新社1月18日文章，原题：伴随迅速老龄化，中国老年人跳上直播的花车在中国的各大广场，退休的老年人跳舞、打太极或者唱歌已不是什么稀奇事。王金香(音)阿姨并没有什么不同，不过她是通过网络直播展示自己的歌舞才能——她的表演在直播平台吸引成千上万的观众。

这位62岁的老人是中国不断涌现的老年网络主播中的一员，他们试图在这个通常由年轻人“统治”的庞大的社交名利场中拥有一席之地。

正值北京一年中最冷的时节，在国家体育场(鸟巢)前，王阿姨没有被严寒吓倒。“接下来你想听哪首歌？”她向直播平台上的23000名粉丝提问。两年前，王的侄子偷偷给她看了某网络直播平台的表演视频后，王开始动了心。“刚开始直播时，我遇到很多麻烦。我不太擅长操作智能手机。”王阿姨说道。随着使用手机日渐熟练，王觉得自己找到了一个展示自己的舞台，现在她每隔一天就花两个小时在直播平台为粉丝们高歌吟唱。“我每天都在思考，什么才能吸引新的观众。”王说道。

德勤的一份行业研究报告称，2018年中国直播行业收入为44亿美元，较2017年增长32%。除了打扮靓丽的美妆博主和颇有抱负的喜剧演员外，网络直播也会捧红看似最不可能成名的普通人。去年，一位来自偏远农村的玉米种植户通过展示自己的日常生活在网上引起轰动。

到2050年，中国每3个人中就有1个老年人。对于那些想让自己的容貌与才华永驻的老年人来说，网络直播已经成为不老泉。“我希望老年人更积极，更好地利用时间，享受更美好的晚年。”王说道。(胡建坤译)

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