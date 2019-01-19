新年伊始，西方世界有点懵（观象台）

世界跌跌撞撞地走进了2019年。人们对万象更新的真诚期盼还在心间萦绕。然而，这一年的开局却让所有人都有点懵。

当今世界唯一的超级大国正陷入一场自导自演的“大戏”而不可自拔。对于美国联邦政府部分停摆，人们其实已经见怪不怪。不过，这一次创纪录的长度以及对阵双方的不断花样出招开始吸引越来越多的关注。

中期选举中拿下众议院的民主党摩拳擦掌，要一展抱负。在共和党内傲视群雄、目标直指下期总统大选的总统特朗普则对那堵念兹在兹的墙势在必得，要兑现承诺。这番对决，谁先眨眼？没人敢做判断。

曾经的“日不落”帝国正在焦头烂额。这几天，英国首相特雷莎·梅面带倦容等待投票结果的照片铺满了英国各大网站和大街小巷的报摊。特雷莎·梅政府与欧盟费尽千辛万苦才达成的“脱欧”协议，在议会遭到否决。然后，特雷莎·梅本人又面临不信任动议。虽然她涉险过关，但是无论是她本人的前途还是英国“脱欧”的前景都黯淡无光。在“脱欧”这场“豪赌”中，特雷莎·梅赌上的是自己的政治命运，而英国民众押上的更是自己的未来。如今，这位为“脱欧”而上台的首相迎来“至暗时刻”，而英国社会的撕裂状态更是令观者心惊。

对于欧盟而言，英国“脱欧”只是烦心事之一。无论是难民问题还是德法这两个核心大国的状态都让欧盟如履薄冰。个人支持率和影响力都普遍下降的德国总理默克尔能否安然度过2019年，已经被打上了一个大大的问号。在法国，“黄马甲”还在街头游行，一场将持续两个月的全国辩论已经开始。辩论的目的很明确：凝聚法国社会对推进改革的共识。

进入2019年，世界仍处于一个“不确定”的时代。如今，充斥各大媒体报道的关键词多是“撕裂”或是“民粹”，最难找到的就是“共识”。

这种例子可以随手拈来。美俄就《中导条约》没谈妥，美方最近表示，除非俄方拿出其旅行《中导条约》的证据，否则美国将自2月2日退出该条约。日俄签订和平条约的事情也悬了，俄外长与日外相会谈时直白指出，双方仍存在重大分歧，如果日本拒不承认俄对南千岛群岛（日称北方四岛）的主权，很难期待和谈能取得任何进展。

就连昔日的西方亲密盟友也难再愉快相处。美国《纽约时报》最近爆料，美国总统特朗普2018年曾多次私下提议美国退出北约。今年，北约将迎来70周年纪念。但是，因为各国分歧，北约不得不将峰会延到今年年底，且地点避开华盛顿。

2019年注定不会顺风顺水。这个时代，唯一确定的就是不确定。不过，正如希腊神话中的潘多拉魔盒所隐喻的那样，世间纵有千万种邪恶存在，人们心中总留有可贵的希望。

这个时代纵有万般不确定，人们对美好生活的向往一如既往。共同居住在这颗蓝色星球上的人们，正越来越深刻地认识到“人类命运共同体”中所蕴含的智慧与远见。世界正在步入一个充满变数的新时代，每一个人都是利益相关方。只有手拉手，才有可能走向人们心目中那个更加光明的未来。

(责编：杨牧、刘洁妍)