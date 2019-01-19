世界赞叹中国只争朝夕

图①：安徽省凤阳县小岗村近年来新建的农民新居。

（新华社发）

图②：中非合作论坛北京峰会期间，游客在北京街道设立的花坛前拍照。

本报记者 徐 烨摄

图③：在福建自贸区平潭片区综合服务大厅，工作人员在引导企业人员使用自助系统办理业务。

（新华社发）

在召开之时，中共十八届三中全会就是国际舆论关注的焦点。面对“难啃的硬骨头”、面对复杂多变的国际国内环境，中国能否自己“拿起手术刀”？国际舆论评价，十八届三中全会是1978年中国踏上改革开放之路以来最重要的一次三中全会。这是国际舆论的共识。5年前，中国雄心勃勃的改革计划让世界意外；5年后，中国说到做到、只争朝夕的魄力让世界赞叹。十八届三中全会注定成为历史年轮中令人印象深刻的节点，因为它拉开了新时代改革开放的伟大序幕。

里程碑：顶层设计 开创时代

十八届三中全会在召开之时就已经是国际舆论关注的焦点，其重要意义早已深入人心。正如美国《福布斯》双周刊报道所说，中国领导层在十八届三中全会上提出核心改革框架，指导未来10年决策。这次会议是1978年中国踏上经济改革开放之路以来最重要的三中全会。此次会议的重要性在于，中国正处在历史的重要节点上，而这个节点是中国领导人所不能忽视的。

中国领导人对局势时刻保持着清醒而深刻的认识。习近平总书记在2014年指出：“中国改革经过30多年，已进入深水区，可以说，容易的、皆大欢喜的改革已经完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是难啃的硬骨头。”

中国能否自己“拿起手术刀”成为全球关注焦点。韩国《朝鲜日报》认为，为开创“中国2.0”时代，中国需要去除掉过去35年间因推行市场经济改革而产生的贫富差距问题、腐败等“症结”。卡塔尔《海湾时报》称，中国如今面临内外压力。在国内，人均收入超过6000美元，这种情况下，中国人希望有安全的食品、清洁的空气、住得上房子、优质的教育、社会安全和平等的机会。与此同时，国际上呼吁中国承担一个大国的责任的声音日益响亮。美联社则援引经济学家的话说，在经过30多年的快速增长后，中国的中期经济前景取决于政府能否做到开拓道路。英国《卫报》撰文称，中国的改革将触动诸多利益集团，中国的改革需要“闯关”的勇气。

十八届三中全会让世界看到了中国的雄心与魄力。面对新形势新任务，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的决心和力度推进全面深化改革，作出一系列重大战略部署，凝聚起共同推进改革的强大合力。

韩联社报道称，中国在历经40年的改革开放、牢牢确立市场经济体制的同时，各种副作用也随之而来，必须通过深化改革维持健康的肌体。十八届三中全会通过相关文件，意味着未来10年中国发展的基调已经确立，那就是深化改革。

俄罗斯《独立报》报道说，十八届三中全会具有划时代意义。会议对中国经济政策，特别是对出口型经济发展模式作出重大修正。这些举措将大大激发国内市场，而近14亿人口的国内市场又将带动国家经济发展。英国《每日电讯报》报道说，十八届三中全会将带来深刻变革，将使中国摆脱对投资的过度依赖，并使中国人民从扩大内需中获得更多益处。

如果说十一届三中全会拉开了中国改革开放的时代大幕，十八届三中全会则是新时代改革再出发的顶层设计，是40年改革开放进程中的重要里程碑。这一点已经成为国际舆论的共识。

英国《金融时报》把十八届三中全会称为中国经济、社会与政治全面发展的“新里程碑”。《每日电讯报》评论道，十八届三中全会的意义不亚于35年前召开的十一届三中全会。

这5年：说到做到 只争朝夕

十八届三中全会公布的涉及60个方面、336项具体措施的改革蓝图，令世界赞叹，改革力度前所未有。提出推进国家治理体系和治理能力现代化的新目标、市场在资源配置中起“基础性作用”改为“决定性作用”、提出更加公平地对待各种所有制经济的两个“都是”、股票发行将推行注册制、“单独两孩”启动实施……中共十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》让外界大呼意外。

“中国披露雄心勃勃的改革计划”，美国《华尔街日报》这样评价。美国《华盛顿邮报》称，“这是20年来最具市场导向的、最综合性的一揽子改革。”英国路透社发文称，中国拉开30多年来最大胆的经济社会改革序幕，“改革若落实，中国将迎来翻天覆地的变化。”

不只要说，更要做。正如新加坡《联合早报》文章指出的，中国发展到今天，改革不在项目多而在精，需要设计还更需要执行。过去5年来，世界看到了中国说到做到的努力与实力。

数据显示，5年来，中共中央总书记习近平主持召开了40次中央深改领导小组会议、5次中央深改委会议，审议通过400多个重要改革文件，主要领域改革主体框架基本确立。2018年12月29日，习近平总书记在全国政协新年茶话会上的重要讲话中指出，“党的十八届三中全会以来，我们已经推出了1932个改革方案。我们用行动宣示了在新时代将改革开放进行到底的坚定决心！”

截至目前，十八届三中全会提出的336项重大改革举措中已出台实施方案的超过95%。十八届三中全会提出“到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果”的目标，也已完成过半。正如新加坡《联合早报》曾评价：“环顾世界，没有一个国家能像当今中国这样，以一种说到做到、只争朝夕的方式推进改革。”

过去5年来，中国经济保持稳中有进，国内生产总值从54万亿元增加到80多万亿元，占世界经济比重从11.4%提高到15%左右，人均GDP超过8000美元，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。

过去5年来，中国营商环境显著改善。2018年10月31日，世界银行发布《2019营商环境报告》，中国营商环境总体评价在190个经济体中位列第46位，首次进入前50名。同时，中国作为全球两大经济体之一，为改善营商环境仍在不断努力地进行改革，被评为十大改善最显著的经济体，也是东亚及太平洋地区唯一的经济体。

5年来，在行政管理体制、司法体制、外事体制、社会治理体制、生态环境督察体制、国防和军队、纪检监察制度等多领域，改革全面发力多点突破。

正如加拿大《环球邮报》报道所说，中国人向世界证明，他们有足够的意志和能力推动这个第二大经济体继续向前发展。

看未来：飞跃发展 世界受益

英国《每日电讯报》报道说，十八届三中全会将掀起飞跃式大发展，带动中国摆脱中等收入陷阱，迈入高科技富裕国家之列。

5年过去了，世界对中国的信心依然满满的。

《日本时报》称，可以确定的是，2019年庆祝中华人民共和国70岁生日的时候，中国能够真正地为它了不起的成就自豪。中国已经从一个贫穷落后的国家以令人瞩目的方式崛起，赢得世界范围的尊重。

据英国《快报》等媒体报道，英国智库经济与商业研究中心发布的2019年版世界经济排行榜预测，到2032年，中国将超过美国成为全球最大经济体。

更重要的是，十八届三中全会不只关系到中国未来10年的走向，对于全球的政经格局也将产生历史性的影响。正如加拿大《环球邮报》报道所说，十八届三中全会的成功召开，将使中国朝着更好满足人民需要的方向前进，而且将令其他国家获益。

德国《世界报》报道说，全世界都在关注中国经济的增长速度。中国经济的增速不再只同中国人民的生活密切相关。据西班牙《经济学家报》网站报道，法国外贸银行的一份报告显示，在2015年至2025年期间，中国将为全球增长贡献9.4万亿美元，占全球经济增量的21%。彭博社报道指出，根据经合组织的长期预测，中国仍将是全球GDP增长的最大贡献国。到了2023年，中国对全球GDP增长的贡献率预计将从27.2%上升到28.4%。

日益强大的中国也在为世界提供越来越多的公共产品，“一带一路”正是其中广受关注的一例。博鳌亚洲论坛发布的《亚洲竞争力2018年度报告》显示，2017年，“一带一路”倡议的红利集中显现，夯实了亚洲区域经济一体化的社会基础。中国企业在20多个国家建设经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和近18万个就业岗位。

日本前首相鸠山由纪夫认为，5年前提出的“一带一路”倡议既是中国在改革开放过程中产生的重要构想，也是中国进一步扩大开放的重大举措。圭亚那前总统拉莫塔将“一带一路”倡议视为全球历史上最重要的倡议之一，认为这一倡议有助于各国建立合作伙伴关系，从而构建更美好的世界。

站在改革开放40周年、十八届三中全会召开5周年的时间节点，习近平主席在2019年新年贺词中再次宣示了中国在新征程上全面深化改革开放的坚强决心：“我们改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越来越大。”

在这样一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候，中国向世界表明，改革开放已走过千山万水，未来还将继续跋山涉水。

(责编：杨牧、刘洁妍)