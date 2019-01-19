中国去年对外投资呈七亮点

1月17日，商务部合作司负责人介绍了2018年我国对外投资合作有关情况。数据显示，2018年全年，我国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。其中，对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%。对外承包工程完成营业额1690.4亿美元，同比增长0.3%。对外劳务合作年末在外各类劳务人员99.7万人，较上年同期增加1.7万人。

总体来看，对外投资合作主要呈现以下特点：

一是“一带一路”投资合作稳步推进。我国企业对“一带一路”沿线的56个国家实现非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%，占同期总额的13%。在“一带一路”沿线的63个国家对外承包工程完成营业额893.3亿美元，占同期总额的52%。

二是对外投资结构持续多元。对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为37%、15.6%、8.8%和7.7%。流向第三产业的对外直接投资842.5亿美元，同比增长3.6%，占69.9%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，非理性投资继续得到有效遏制。

三是对外投资方式不断创新。企业对外投资并购活跃，境外融资比例高。共实施完成并购项目405起，实际交易总额702.6亿美元，其中境内出资274.5亿美元，占并购总额的39.1%，同期对外直接投资总额的22.8%；境外融资规模428.1亿美元，占并购总额的60.9%。同时，实物投资、股权置换、联合投资、特许经营、投建营一体化等对外投资方式也呈现出良好的发展态势。

四是第三方市场合作稳妥有序推进。中国企业与来自英国、德国、法国、新加坡等国的企业利用各自比较优势，取长补短，按照“政府引导、企业主体、市场运作、国际惯例”的原则，在亚洲、非洲等地区开展务实合作，合作项目均稳妥有序推进。

五是地方企业和民营经济对外投资活跃。地方企业对外直接投资834.3亿美元，同比增长11.3%，占同期总额的69.2%。非公有经济控股主体对外投资554.2亿美元，占57.4%，较去年同比提升8.4个百分点。

六是境外经贸合作区建设取得积极进展。截至2018年末，通过确认考核的合作区入区企业共计933家，累计投资209.6亿美元，上缴东道国税费22.8亿美元，创造就业岗位14.7万个，实现互利共赢。其中2018年新增投资25亿美元，上缴东道国税费5.9亿美元。

七是对外承包工程带动东道国经济社会发展和中国出口。对外承包工程主要集中在交通运输、一般建筑和电力工程建设行业，占比66.5%，有效改善东道国基础设施条件，为当地创造就业岗位84.2万个，惠及东道国民生。同时，对外承包工程带动我国设备材料出口近170亿美元，同比增长10.4%。

商务部相关负责人表示，2019年将继续推动中国对外投资合作继续平稳健康有序发展，加强政策引领，推动对外投资合作高质量发展。

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