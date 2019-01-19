中国驻旧金山总领事：合作最符合中美利益，是两国的最佳选择

人民网旧金山1月18日电 （邓圩 宫欣）美国华盛顿州发行量最大的英文报纸《西雅图时报》1月18日在评论版发表中国驻旧金山总领事王东华的署名评论文章，阐述中方在中美关系和中美经贸摩擦问题上的立场，指出合作符合中美最大利益，是最佳选择。（文章亦于17日在该报网络版刊出）全文如下：

对中国和波音公司来说，2018年11月30日是具有重要意义的一天。波音为中国制造的第2000架商用飞机在西雅图交付给厦门航空公司。波音公司向中国交付首批1,000架飞机花了40多年，而交付第二批1000架飞机仅用5年。

波音公司向中国交付第二批1000架飞机的速度之快表明，随着中国经济的快速发展，包括航空服务在内的中国市场迅速扩大。波音公司是受益于中国经济快速发展的美国公司之一。如今，中国是美国飞机和大豆的最大出口市场，也是美国汽车，集成电路产品和棉花的第二大出口市场。

随着新的改革措施到位，中国13亿人口市场释放出前所未有的潜力。据预测，未来15年，中国进口货物和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。未来20年，中国将需要7,690架客机来满足消费者和商务航空旅行的需求。对于许多将目光投向中国经济增长的国家而言，这意味着更多的机会，中美开展合作应认识到这一点。

波音公司向中国交付第三批1,000架商用飞机将需要多长时间呢？这个问题目前还很难回答。美国对中国的商品加征关税对包括波音在内的美国许多行业产生了不利影响。更高的关税意味着飞机成本增加25％，使波音飞机在国际市场上的竞争力下降。

中国的航空公司对是否要向波音公司下订单一直犹豫不决，但他们又必须执行扩大机队规模和替换正在服役飞机的计划，而不能无限期等待，因为飞机制造商收到订单后通常需要数年才能交付飞机。由于何时取消加征关税尚不得而知，中国的航空公司将不得不转向其他市场进行采购。我觉得波音公司拥抱中国的航空公司，但关税却让他们远离波音公司。

中国市场的更大开放并不意味着中国会为任何特定国家预留市场份额。解决中美之间的贸易摩擦已成为当务之急。中美元首在20国集团峰会期间成功会晤，就推进基于协调、合作和稳定的中美关系达成重要共识。贸易摩擦进一步升级的危险已经避免，但加征关税的措施并未取消，对美国许多行业的伤害仍在继续。两国贸易合作要恢复正常，仍有很多工作要做。两国的谈判团队正在努力落实两国元首的共识，希望能够达成一项双方均可接受的协议。

今年是中美建交四十周年。四十年来，中美在推进两国关系上取得了历史性进展，给两国和两国人民带来了巨大利益，为世界和平与繁荣做出了巨大贡献。过去四十年来双边关系的发展轨迹表明，中美两国不是战略对手，而是重要伙伴，中美合作不是零和游戏，而是互利双赢；合作最符合中美利益，是两国的最佳选择。

当今世界，经济全球化不断发展，不确定性也在日益增加，中美共同利益比以往任何时候都多，两国比以往任何时候都需要加强合作。合作将使两国变得更加强盛，而对抗则会使双方都受到削弱。中国愿继续与美国一道，为增进两国人民利益而共同努力。

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