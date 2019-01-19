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中国代表呼吁联合国安理会考虑调整对苏丹的制裁

2019年01月19日09:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国1月18日电（记者 殷淼）中国常驻联合国副代表吴海涛17日在安理会苏丹制裁问题公开会上发言，呼吁安理会考虑调整并最终解除对苏丹的制裁。

吴海涛说，苏丹达尔富尔地区当前形势总体保持稳定。苏丹政府积极推进达区重建，加强对达区的治理和安全能力建设，并与未签署多哈文件的有关方面加强接触。苏丹政府的上述努力将进一步巩固并推进达区和平进程。

中方认为，苏丹政府应承担维护达区安全的主要责任。随着联合国达尔富尔混合行动(以下简称“联非达团”)根据路线图逐步撤离达尔富尔地区，国际社会应积极帮助苏丹政府提升自身安全及治理能力建设，确保苏丹安全力量尽快从联非达团及时接管安全责任。安理会应及时审查对苏丹采取的制裁措施，根据最新形势作出调整，最终解除对苏制裁。这有利于向当事国释放积极信号，为苏丹政府维护地区和平稳定提供更大帮助。

吴海涛说，中方注意到达区部分反对派和武装团伙依然抵制和平进程。中方敦促上述反对派和武装团伙积极参加和平进程，通过和平对话等政治手段解决问题。中方支持非盟高级别执行小组继续进行斡旋，推动有关问题顺利解决。

吴海涛指出，发展是和平的重要保障。中方希望国际伙伴根据苏丹需求，继续积极提供人道援助和经济支持。联合国应充分利用建和委等平台，为苏丹重建与发展提供必要支持。

吴海涛表示，中方一贯支持苏丹达尔富尔和平进程，是联非达团的主要出兵国之一，多年来为维护达区和平稳定作出积极贡献。中方愿与国际社会共同努力，继续为实现达区的和平、稳定与发展发挥建设性作用。

(责编：崔越、杨牧)
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