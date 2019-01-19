全球同享“欢乐春节”

外国小朋友在“欢乐春节”活动上体验春节文化

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随着春节的临近，深受世界各地民众喜爱的“欢乐春节”，日前正式启动了2019年的全球活动。从1月中旬到2月底，涵盖演出、展览、庙会、广场巡游、非遗互动、冰雪龙舟等30多种类型的1500余项活动，将在133个国家和地区的396座城市举行。华盛顿中国新年家庭日、渥太华冰上龙舟节、奥克兰元宵灯节、点亮哥本哈根……丰富多彩的活动，将让世界民众同享中国年。

“我们将在‘欢乐春节’中坚持讲好中国故事，进一步增强各地民众对中华文化的认知度和认同感，使各国民众有更多机会体验和分享以春节文化为代表的中华优秀传统文化，理解和认同其中所倡导的‘天人合一、革故鼎新、团圆共享’等价值理念。”

——文化和旅游部部长雒树刚

春节，是中国人最重要的节日，是中国民众情感上最浓烈的传统佳节，也是中华民族的价值观念和审美追求最生动的体现。作为中国对外文化交流中覆盖面最广、参与人数最多、影响最为广泛的活动，“欢乐春节”今年已进入第10个年头。今年的“欢乐春节”有哪些精彩活动？本报特为大家一一梳理。

精彩之一：文旅融合

2019年将迎来文化和旅游部组建后的首个春节。文化和旅游融合发展是2019年“欢乐春节”的最大亮点。在纽约、洛杉矶、多伦多、萨格勒布等多个城市，“欢乐春节”将与旅游推广品牌“美丽中国”相结合，举办“欢乐春节·美丽中国”文化和旅游推广活动。在“一带一路”沿线国家和地区，“欢乐春节”将配合中俄、中蒙、中保等一系列建交70周年庆祝活动，开展形式多样、内容丰富的文化和旅游展示、体验活动。在一些世界文化旅游名城，“欢乐春节”将举办开罗金字塔声光表演、迪拜春节巡游等活动，扩大中国文化和旅游影响力，吸引更多游客入境旅游。

精彩之二：庙会民俗

“春节庙会”是“欢乐春节”一个传统品牌，也是具有浓郁春节特色的活动。今年2月2日至10日，北京市人民政府和芬兰赫尔辛基市政府将继续共同举办庙会活动。连续举办12届的赫尔辛基“欢乐春节”庙会活动，如今已完全本土化，成为当地大型传统冬季人文活动。2月，埃及沙姆沙伊赫也将举行“欢乐春节”大庙会，其中包括手工艺品展销拍卖、歌舞杂技展演、中华美食展示、海滨嘉年华巡街活动等。此外，阿根廷、毛里求斯、惠灵顿等国家和地区也都会开展各式各样的庙会活动。

精彩之三：非遗文化

各类民营文化机构、社会团体、非遗传承人等社会力量将成为2019年“欢乐春节”的生力军。其中，来自广东的非物质文化遗产传承人，将于1月底至2月初在美国华盛顿特区的多个文化机构进行非遗展示活动。1月24日至2月11日，德国柏林中国文化中心也将举行非遗手工艺展示、成都美食节等活动。来自四川的彩灯公司将在马德里、东京、地拉那等10个城市举办“欢乐春节”彩灯展，用璀璨的灯饰和来自中国人民的友好情谊点亮当地隆冬。

精彩之四：文艺演出

2月8日，苏州交响乐团将走进纽约联合国总部举办中国新年音乐会。这是联合国总部大会堂历史上首次举办迎接中国农历春节的音乐会。2月9日至21日，国家京剧院一团、湖北演艺集团“编钟国乐”演出团组，将联袂在芝加哥、底特律、马斯卡廷、圣地亚哥等多地巡演。“编钟国乐”演出是“欢乐春节”历史上首次进行全套编钟演出。此外，近年来的一批舞台力作和精品展览也将集中亮相2019年“欢乐春节”，如中央芭蕾舞团《大红灯笼高高挂》、国家京剧院《杨门女将》等。

（本文由郑娜编辑整理）

(责编：王仁宏、曹昆)