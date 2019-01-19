2019齐心协力渡难关（环球热点）

英国议会下院15日以432票反对、202票支持否决英国政府与欧盟此前达成的“脱欧”协议。欧盟及其多个成员国纷纷对此表示遗憾，要求英国澄清其在“脱欧”上的立场，同时表示应为英国无协议“脱欧”做好应急准备。图为1月16日在位于伦敦的英国议会外的情景。

新华社/美联

新的一年，世界经济将怎样？一种悲观情绪似乎在蔓延。无论是国际机构还是各国政府，大多认为经济增长将持续放缓。全球贸易和投资疲软、英国“脱欧”带来的巨大不确定性等均成为笼罩在世界经济上方的阴霾。好消息是，中国和世界的有识之士开始呼吁，各国需要协调一致、齐心协力来共渡难关。

增长放缓 “天空变暗”

在最新发布的全球经济前景预测中，世界银行将2019年全球经济增长率从去年6月预计的3%下调至2.9%。这意味着经济增长将连续第二年放缓。世界银行警告，全球经济面临的风险在增加，“天空正在变暗”。

事实上，去年11月，经合组织就将2019年全球国内生产总值增长率下调为3.5%，这是经合组织在一年内第二次下调全球经济增长的预测。之前，9月曾将全球经济增长率从3.9%下调至3.7%。

分析普遍指出，此次增长放缓主要集中在富裕国家。“经过减税措施带来的短期刺激后，美国经济进入了一个下行周期。”北京大学国际关系学院教授王勇接受本报采访时说。据英国广播公司网站报道，到2021年，美国的经济增速将几乎减半。德国1月15日发布的官方数据显示，2018年德国经济增速明显下滑。“未来几个月内，我们不得不做好准备应对极为阴沉的冬天。”贝伦贝格银行首席经济学家霍尔根·施米丁在接受采访时表示，德国经济正遭遇“一系列冲击”。此外，根据法国统计与经济研究所的最新数据，2019年法国经济仍将继续放缓，最高增速不超过1.5%。

新兴经济体也不乐观。世界银行报告认为，2019年新兴市场和发展中经济体的复苏失去动力，下行风险变得越来越大，包括可能出现混乱的金融市场活动以及贸易争端升级，新兴市场的债务脆弱性加剧。

国际货币基金组织的数据也表示，在拉美，秘鲁、墨西哥和智利经济增长将大幅放缓，对阿根廷和委内瑞拉的经济增长预期则更为悲观，分别为-1%和-11.5%。

不确定性 带来阴影

世界银行认为全球金融环境趋紧、工业生产放缓、贸易紧张加剧以及大型新兴市场和发展中经济体承受的金融市场压力，是全球经济增长放缓的主要原因。

“全球贸易和投资疲软是影响全球经济增长预期的主要因素，”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报采访时指出，贸易和投资这两个全球经济引擎疲软背后很大的原因则是美国采取的贸易保护主义措施。

根据世界银行的数据，世界贸易的增速从2017年的5.4%下降到2018年的3.8%，2019年贸易增速预期将进一步放缓。《每日电讯报》援引摩根大通公司卡伦·沃德的话说，新兴市场因此承受了双重打击，欧洲也因此两面受困。“贸易保护主义使全球供应链正在出现裂痕。”王勇对本报表示。

在欧洲，不确定性为经济增长带来阴影。法国经济学家、巴黎欧洲高等商学院教授让-马克·达尼埃尔接受采访时表示，英国脱欧、德国经济增速骤降都将对欧洲经济产生持续影响。而且，在欧洲议会即将迎来新面孔的背景下，欧元体系改革等堆积如山的课题如何解决也将面临考验。

新兴经济体也面临诸多问题。“目前来说，很多新兴经济体的经济增长仍然依赖于大宗商品出口，”王勇认为，2019年发达经济体的调整对新兴经济体的影响可能会更大，比如贸易保护主义措施所产生的对大宗商品的需求降低将给新兴经济体带来负面影响。此外，经合组织还警告，由于美联储逐渐升息使新兴市场资金外流，进而打击巴西、俄罗斯、土耳其及南非等国新兴市场经济前景。

应对风险 未雨绸缪

世界各国经济早已紧密联系在一起。面对风险，没有人敢大意。

英国《金融时报》预计，在经济增长放缓、通胀仍然温和、市场波动加剧以及利率达到中性区域的背景下，美联储今年可能会尽早暂停、甚至结束紧缩政策。世界银行的经济学家艾汉·科泽表示，如果美联储放缓加息的步伐，或者一些抑制全球经济增长的贸易争端得到解决，全球经济前景可能会改善。

欧洲各国也在积极准备应对英国“脱欧”的影响。彭博社称，在外部环境不利的情况下，德国经济需要依靠国内拉动。德国经济界正在加紧针对英国无序“脱欧”带来的严重后果做准备。德国新闻电视频道报道称，德国工商大会主席埃里克·施魏策尔建议企业现在加强准备。他说：“这对德国企业来说有一定风险。毕竟英国是我们的第五大贸易伙伴，两国贸易总额达1220亿欧元。”

“新兴经济体应该在G20框架之下加强多边经济政策的协商，使其能够真正起到经济政策协调的作用。”王勇认为，“这样做不仅是要应对当前全球经济面临的不确定性风险，更重要的是，这样还可以提供可行方案，挖掘全球经济的增长潜力。”陈凤英也指出，新兴经济体不仅要进行自身结构调整，还应加强与外界的合作对话。

正如世界经济论坛总裁博尔格·布伦德所说的，世界比以往任何时候都更需要加强合作。各国需要协调一致、齐心协力来共渡难关。

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