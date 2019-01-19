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第二次中德高级别财金对话在京举行

2019年01月19日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京1月18日电  （记者葛孟超）国务院副总理刘鹤18日上午在北京与德国副总理兼财长肖尔茨共同主持第二次中德高级别财金对话。双方围绕当前全球宏观经济形势与经济治理、中德战略性合作、金融合作与金融监管等共同关注的议题，进行了务实、高效和富有成果的讨论，共达成34项互利共赢成果。

　　双方一致认为，在世界经济不确定性加大的背景下，中德作为两大主要经济体，加强宏观经济政策沟通与协调，对中德、中欧乃至整个世界经济的发展都具有重要意义。双方承诺共同维护多边主义和自由贸易规则，坚定支持以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制。双方同意在二十国集团、亚投行等多边框架下加强合作，支持“一带一路”倡议与欧亚互联互通战略以及欧洲基础设施规划等对接。

　　刘鹤表示，中德财金领域合作意义重大，双方应加强政策交流，扩大金融业双向开放，促进资本市场互联互通，重视形成共识并真正落地。肖尔茨表示，德中两国在财金领域联系密切，拥有良好的对话与合作基础，德方愿与中方扩大务实合作，推动双边关系发展。

　　对话后，刘鹤与肖尔茨共同会见了记者。对话期间，双方签署了《中德央行合作谅解备忘录》《中德银行业监管合作意向信》和《中德证券期货监管合作谅解备忘录》3份合作文件。


　　《 人民日报 》（ 2019年01月19日 03 版）
(责编：王仁宏、曹昆)
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