“中国人民创造了非常了不起的成就”（高端访谈）

■40年来，中国保持着快速发展，如今的中国发展势头依然强劲。事实证明中国的道路是正确的。

“中国的改革开放绝对是一项伟大创举，成绩斐然！中国人民在中国共产党的领导下正阔步向前。”菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯在马尼拉接受本报记者专访时，高度赞扬中国改革开放所取得的成就。

多明格斯长期关注中国的发展，非常熟悉中国改革开放的具体进程。“改革起始于农村地区，勤劳智慧的中国人民通过家庭联产承包责任制改变了农业生产模式。改革激发了农民的生产积极性，农业生产也就获得了更高的产量，中国的农业从此得到了更加充分的发展。”

多明格斯认为，中国坚持改革开放，推动工业和科技发展，狠抓基础设施建设的做法非常明智。他说，40年来，中国保持着快速发展，如今的中国发展势头依然强劲。事实证明中国的道路是正确的。多明格斯高度评价中国共产党和中国人民的勇气和进取精神，“通过改革开放，民众生活水平大幅提高，这是一项伟大的成就！”

1988年、2002年和2016年，多明格斯3次访问中国。中国翻天覆地的变化让他震惊，“中国取得了伟大的进步，中国人民创造了非常了不起的成就。”多明格斯认为，中国领导人对于经济发展有着清晰而具体的规划，不同阶段对国内生产总值的增长有不同的目标。“中国很好地完成了自己的目标，中国共产党的领导功不可没。”

多明格斯特别称赞了当下中国金融科技的发展，对中国的移动支付印象深刻。他表示，在中国，人们对现金的需求程度大为减少，手机二维码可以方便快捷地实现支付，“到目前为止，我只在中国看到了这样神奇的景象，中国在这个领域的发展已经远远领先于其他国家。”中国的移动支付技术给了多明格斯启发，“菲律宾也应该朝着金融普惠的方向努力。”

多明格斯认为，改革开放40年来取得的成就，要放在新中国的历史中来看。“1949年的中国一穷二白，在中国共产党的领导之下，当家作主的中国人民真正站了起来，如今的中国已经成长为世界第二大经济体。”多明格斯强调说，中国改革开放的成就从世界范围来看也是非常罕见的。

《 人民日报 》（ 2019年01月19日 03 版）

(责编：王仁宏、曹昆)