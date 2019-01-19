中俄经贸合作量质齐升

货车在中国内蒙古满洲里口岸铁路集装箱场内行驶。

新华社记者 彭 源摄

黑龙江黑河市花园街联通社区“绿之梦”艺术团与俄罗斯阿穆尔州老战士协会开展文化交流活动。

影像中国

一列来自俄罗斯方向的火车驶过中国内蒙古满洲里国门。

新华社记者 邹 予摄

■2018年，中俄贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一，中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位。双方已正式签署《中国与欧亚经济联盟经贸合作协议》，顺利完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究。

■如今，借助电商等新兴商业模式，中俄地方经贸往来日益紧密：中国的服装、鞋帽、小商品已经走进俄罗斯千家万户；俄罗斯的巧克力、饼干、面粉正受到越来越多中国消费者的喜爱。

“去年9月东方经济论坛期间，普京总统和习近平主席品尝了我们的蜂蜜膏。中国朋友对我们店的关注度随之成倍增长，论坛结束没多久就签了4份出口中国的合同。”俄罗斯阿穆尔州蜂蜜企业负责人塔季扬娜谈及新一年的打算时表示，企业准备进驻阿里巴巴电商平台，把更多的蜂蜜卖到中国去。

2018年，中俄经贸合作“酿造”出甜蜜成果，截至当年12月中旬，两国贸易额已突破1000亿美元，创历史新高。在两国元首的战略引领和亲自推动下，中俄双边经贸合作在规模和质量上均实现新突破。

经贸合作制度对接持续推进

2018年12月29日，一趟集装箱班列从浙江义乌出发，14天后抵达目的地莫斯科。俄罗斯远东海洋运输集团推出这样一条路线，主要是为了把中国商品运到俄罗斯，公司还计划推出冷藏集装箱运送生鲜货物的服务。

这趟班列的司机在奔忙中迎来2019年，另外一群人也同样在工作中迎接新年的到来。黑龙江上，首座跨越中俄国境的铁路大桥同江—下列宁斯阔耶大桥俄方段的建设者们正冒着严寒日夜不停加紧施工，只为大桥尽早贯通。

共建“一带一路”，加强“一带一路”倡议与欧亚经济联盟的对接，为中俄之间加快基础设施互联互通建设提供了源源动力，更极大地带动了两国经贸合作水平的提升。据中国商务部的最新数据，2018年，中俄贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一，中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位，俄罗斯是中国第十大贸易伙伴。

俄罗斯科学院远东研究所所长卢贾宁评价说，“一带一路”倡议涵盖了基础设施建设等各个领域，有力促进了相关国家和地区的互联互通，也为各国实现合作共赢提供了重要平台。

刚刚过去的2018年，中俄经贸合作制度对接持续推进，双方已正式签署《中国与欧亚经济联盟经贸合作协议》，顺利完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究，并在世贸组织、金砖国家、上合组织、二十国集团等多边框架内保持密切沟通协调，支持和维护多边贸易体制，推动构建开放型的世界经济。

地方合作进一步走深走实

场地不大，中俄企业家们按行业分组落座，在翻译帮助下聊得热火朝天。这是不久前记者在俄罗斯伊尔库茨克一家宾馆的会议室里看到的情形。两国地方政府搭台的经贸洽谈会为企业家们创造了商机。“这样的洽谈会特别好，我不愿错过任何一次与中国朋友合作的机会。”来自伊尔库茨克的渔业商人奥莉加告诉记者。

数月前，在上海举行的首届中国国际进口博览会吸引了众多外国企业，俄罗斯的企业家自然也不会错过如此良机。俄罗斯是此次进博会主宾国之一，也是规模最大的参与方之一，企业参展面积达2000平方米。俄罗斯企业的展示内容主要包括食品和农产品、医疗、高科技、消费品及服务贸易五大板块。俄罗斯展厅负责人叶甫盖尼娅介绍，进博会上俄罗斯企业与中国伙伴签署合同总额达数十亿美元。

通过各类展会平台，两国地方和企业不断深化合作，乘着中俄地方合作交流年的东风，两国企业积极寻找互补优势、发掘合作潜力，中俄地方合作进一步走深走实。

去年9月举行的东方经济论坛上，阿里巴巴集团宣布与俄罗斯合作伙伴成立合资公司。如今，借助电商等新兴商业模式，中俄地方经贸往来日益紧密：中国的服装、鞋帽、小商品已经走进俄罗斯千家万户；俄罗斯的巧克力、饼干、面粉正受到越来越多中国消费者的喜爱。中国发往俄罗斯的包裹中，有90%通过俄罗斯邮政公司运送。该公司总经理波德古佐夫表示，俄方特别看重与中国的合作，“俄中地方合作的空间正在放大”。

中国9个省区和俄罗斯13个联邦主体的负责人参加了在东方经济论坛期间举行的中俄地方领导人对话会。“东北—远东”“长江—伏尔加河”两大区域性合作机制日臻成熟，中俄地方合作正在呈现遍地开花的良好局面。

经贸关系向更高水平迈进

日前，俄罗斯联邦动植物卫生监督局滨海边疆区和萨哈林州分局发布消息称，2018年该地区对华松子出口同比翻番，仅当年12月，中国就采购了超过1870吨松子。

小小的松子成为中俄农产品贸易快速增长的缩影。根据中国商务部数据，去年前11个月，中俄农产品贸易增长了31%。近年来，中俄农产品贸易稳步发展，成为双边贸易新增长点。俄罗斯大豆、植物油、糖果、海鲜、面粉、油菜籽、亚麻籽等产品先后进入中国市场。

贸易量有突破，贸易结构也持续优化，这不仅仅体现在农业领域。中国商务部数据显示，2018年前11个月，中俄机电和高新技术产品贸易同比分别增长15%和29%，双方还积极打造电子商务、服务贸易等新的贸易增长点。

前几日，一则来自俄罗斯雅库特的消息吸引了体育爱好者的兴趣，在这一地区举行了世界上最冷的国际马拉松比赛，比赛当天气温降到零下50摄氏度。与此同时，另一则有关雅库特的新闻则引起了财经媒体的注意。俄罗斯远东发展部新闻处发布消息称，中国航空工业集团有限公司将参与雅库特共和国超前发展区选矿厂建设项目，合同额约35亿卢布（1元人民币约合9.82卢布）。工厂建成后产能将达到每年1200万吨煤。

如今，中俄双方在大项目的合作成效显著，特别是在能源领域、核领域、航天领域、跨境基础设施领域，包括北极开发、数字经济等新兴领域，都显现出很好的合作局面。

今年是中俄建交70周年，中俄双边关系发展将迎来新的历史机遇，双边经贸关系有望向更大规模、更深层次、更高水平迈进，为两国全面战略协作伙伴关系发展注入新的强劲动力。

（本报莫斯科1月18日电）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年01月19日 03 版）

(责编：王仁宏、曹昆)