《考试蓝皮书：中国高考报告（2019）》 在京举行发布

人民网讯 1月18日，高考40年学术研讨会暨《考试蓝皮书：中国高考报告（2019）》发布会在京举行。来自中国社会科学院、北京大学、清华大学等单位的近30位专家学者出席发布会，并就改革开放40年来高考发展与改革展开了学术研讨。

《考试蓝皮书：中国高考报告（2019）》通过集体构思、合力攻关的模式，致力于将该书打造成为高考改革的重要政策解读窗口，成为全国人民认识高考、了解高考的案头书。该书系统解读高考政策、剖析高考要点、反映高考改革趋势，通过高水平的科学研究与政策分析，力图为社会提供一份权威、专业、前沿的高考改革研究报告，是广大教师、学生及家长准确把握高考动态、应对高考综合改革的重要指南。

《考试蓝皮书：中国高考报告（2019）》全面梳理总结了40年来高考改革与教育发展的巨大成绩。报告认为，改革开放以来，中国高等教育快速发展。40年来，以高考主导的教育事业改变了无数个人与家庭的命运，开启了经济发展、国家强盛、民族复兴的历史进程。全书内容主要分为三大部分：

一是精准选择2017~2018年的高考改革大事，从考试、招生和教学三大领域系统解读教学—考试—招生“三位一体”高考改革的联动机制，全面解析高考改革的新举措、新进展和新经验，重点梳理未来高考面临的新机遇、新挑战，实证研究和分析预测高考改革的现状与未来趋势。

二是择要选择2014~2018年的高考内容改革实践，从综合、语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理学科专题探讨新高考综合改革以来的学科考核要点与演化路径，特别是从题型变化、能力考查和核心素养测量旨要等角度，展示高考学科测量内容改革的中长期趋势。

三是精心选择1977年以来高考改革的社会影响，从高考（教育）与经济发展、社会进步、阶层流动、产业升级、科技创新及国家竞争力等维度，实证考察高考40余年助力中国改革开放的伟大历史成就。高考（教育）开启了中国社会现代化进程，造就了中国四十年来举世瞩目的发展奇迹。

在新的历史机遇下，围绕招—考—教—学整链条的深层运作机制，全书系统分析和深度阐释高考改革的政策导向、考试经验、教学变革、升学要求和社会影响，为高考的再设计、再出发提供有力的智力支撑。

此次发布会同时还发布了《中国高考报告（学生/家长单行本）》（以下简称单行本），单行本由“政策解读”、“命题分析”及“升学指南”三个具有较强针对性的内容构成。《中国高考报告》课题组希望通过单行本的发行，解读和宣传中央及教育部高考综合改革的理念方针，同时在考核要点、关键能力、志愿填报等方面给广大学生提供实用性的指导。

(责编：罗冰倩(实习生)、常红)