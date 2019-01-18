“庆祝改革开放40周年全国老年人书法绘画摄影大赛”颁奖

人民网北京1月15日电 1月15日，全国老龄办在北京举行“记录历史足迹 再创时代辉煌”庆祝改革开放40周年全国老年人书法绘画摄影大赛颁奖大会。国家卫生健康委员会党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军出席并致辞。

此项大赛自开展以来受到社会各界广泛关注，新华网官方页面浏览超过1200万次，官方微信公众号关注人数超过8万人。全国共有3万多老年人参加，集体报名参赛超过600家，征集超过3.2万件作品，覆盖31个省（区、市）及港澳地区，参赛老年人中90岁以上的34人，80岁以上的293人，年龄最大的98岁。共有702件作品获得书法、绘画、摄影类特等奖、一等奖、二等奖和三等奖，854件作品获得优秀奖，45家单位获得优秀组织奖。

王建军向获奖单位和个人表示祝贺。他指出，庆祝改革开放40周年全国老年人书法绘画摄影大赛，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极应对人口老龄化的重要举措。对增强全社会人口老龄化国情意识，抒发亿万老年人对改革开放的深厚感情，传承中华优秀传统文化，丰富老年人精神文化生活，传播正能量，讴歌新时代，再创新辉煌，具有特殊意义。大赛参与广泛、内容丰富、反响热烈，为广大老年人提供了一个参与经济社会文化发展的良好平台。

王建军要求，要按照习近平总书记关于加强老龄工作的指示精神，积极看待老龄社会，积极看待老年人，积极看待老年生活。要积极参与人口老龄化国情教育，做积极老龄观的倡导者、实践者、先行者，营造积极应对人口老龄化新局面。社会各界要持续关注老年文化活动发展，搭建平台、创造条件，调动广大老年人参与社会的积极性、主动性，在全社会弘扬敬老养老助老新风尚。

会上，大赛组委会公布了获奖名单，向大赛各类作品获奖代表颁发证书，来自中国老年大学协会会员校的老年大学学员们为大会奉献了精彩的文艺节目。（罗冰倩）

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