马达加斯加总统权力交接实现平稳过渡

新华社塔那那利佛1月18日电（记者文浩）马达加斯加总统权力交接仪式18日在总统府举行。在马达加斯加临时总统拉库图沃的见证下，卸任总统埃里与当选总统拉乔利纳签署权力交接文书，实现了总统权力交接的平稳过渡。

在交接仪式前，三人在总统办公室举行了近50分钟的闭门会议。此后，拉库图沃离开办公室，埃里与拉乔利纳继续进行了约半小时的会谈。

交接仪式结束后，埃里检阅了总统府仪仗队，随后乘车离开。离开前，埃里对在场媒体表示，拉乔利纳是通过民主方式赢得总统选举的，希望马达加斯加全体民众，特别是领导人继续坚持这一能为马达加斯加带来发展的方式。

据悉，拉乔利纳将于本月19日举行总统就职典礼。

2018年11月7日，马达加斯加举行总统选举投票，得票率居前两位的拉乔利纳和拉瓦卢马纳纳进入第二轮投票。第二轮投票于12月19日举行。12月27日，马达加斯加国家独立选举委员会公布总统选举第二轮投票计票结果，拉乔利纳获得55.66%的选票，赢得总统选举。

在第二轮投票结果公布后，拉瓦卢马纳纳的支持者持续举行抗议活动，声称第二轮投票和计票工作出现“大规模舞弊”行为，并拒绝接受选举结果。今年1月8日，马高等宪法法院裁定总统选举结果有效，拉瓦卢马纳纳随即承认败选并向拉乔利纳表示祝贺，抗议逐渐平息。

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