新华社北京1月18日电（全球热点）美英法领导人临时缺席 达沃斯今冬有点“冷”？

新华社记者

2019年世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯开幕。美国白宫17日宣布，总统特朗普取消美国代表团的达沃斯之行。英方同日表示，首相特雷莎 ·梅也将缺席达沃斯。

分析人士指出，在全球经济增长放缓、国际政治乱象交织的大背景下，今年达沃斯恐将笼罩在焦虑之中，与会者将更努力寻求向外界传递信心。

【新闻事实】

本届世界经济论坛年会将于1月22日至25日举行，主题为“全球化4.0：打造第四次工业革命时代的全球结构”。

白宫新闻发言人桑德斯17日发布声明说，考虑到目前联邦政府仍处于部分“停摆”状态，特朗普取消了美国代表团的达沃斯之行。

特朗普10日曾在社交媒体上宣布他本人决定取消达沃斯之行。据美国媒体报道，美国代表团将改由美国财政部部长姆努钦和国务卿蓬佩奥率领。

英国首相府发言人17日宣布，因集中精力于“脱欧”谈判，首相特雷莎·梅将缺席世界经济论坛年会行程，由内阁部长代为前往。

据法方上周宣布，法国总统马克龙因“行程紧张”取消了达沃斯之行。

据路透社报道，七国集团成员国中，仅有德国总理默克尔、日本首相安倍晋三、意大利总理孔特仍将赴达沃斯。

【深度分析】

多名欧美大国领导人临时取消达沃斯之行其实并非意外，他们眼下各自身陷漩涡，自顾不暇。

在美国，联邦政府“停摆”之结依然难解，国会民主党人和白宫之间“斗法”升级，其危害从经济损失、民众生活不便等国内经济民生领域向对外关系延伸，连累美国政府代表团达沃斯之行。在法国，“黄背心”运动难见消停，暴力活动时有发生，马克龙承受巨大压力，寻求通过全民讨论寻机破解。在英国，首相梅的脱欧方案在议会惨遭否决，虽然艰难闯过不信任投票，但脱欧前路依然扑朔迷离。

特朗普坚持建造美墨边境隔离墙、法国“黄背心”运动延宕不止、英国“脱欧”继续“拖”，虽然各自表现不同，但都折射出民粹主义影响。这既是欧美国家社会分化加剧、矛盾长期积累的结果，也体现出现有制度失灵之虞和国家治理之困。

【即时评论】

今年达沃斯遇“冷”，凸显两个“赤字”。

一来，西方国家社会治理赤字加剧。制度弊病不断吞噬政治资源、集体理性和社会共识，不能产生服务民众、造福国家、增益世界的建设性能量，反而加剧世界的不确定性和不安情绪。

二来，全球治理赤字需要各方共同弥合。当前，全球经济继续承压，国际秩序遭遇逆风，保护主义、单边主义、民粹主义不断抬头。全球性挑战越来越多，各国更应携手合作，共克时艰。

【背景链接】

世界经济论坛1月16日发布的《2019年全球风险报告》显示，2019年世界经济增长将持续受到地缘因素影响，经济对抗风险可能加大，多边贸易规则或将进一步受到侵蚀。

世界经济论坛2018年年会主题为“在分化的世界中打造共同命运”。其间，特朗普为“美国优先”理念辩护，默克尔、马克龙等多国领导人坚决捍卫多边主义。（参与记者：柳丝、张伟、韩梁；编辑：孙浩）

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)