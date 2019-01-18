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东盟国家外长会议在泰国举行 一致同意优先推动可持续发展

2019年01月18日21:03  来源：新华社
 

新华社泰国清迈1月18日电（记者杨舟 陈家宝）东盟国家外长非正式会议17日至18日在泰国清迈举行。泰国外交部长敦18日在会议成果新闻发布会上说，与会各国外长一致支持今年泰方担任主席国的主题，即“为可持续发展推动伙伴关系”，认为东盟需要优先推动可持续发展，面向未来，为新的科技革命做好准备。

据介绍，本次会议是泰国担任东盟轮值主席国以来首次召开的外长会议。与会各国外长讨论了今年东盟工作重点，并就地区和国际发展问题交换了意见。

在推进东盟合作发展方面，敦说，各国外长同意重视加强区域互联互通，推动《东盟互联互通总体规划2025》等战略目标落实，并加强与对话伙伴、外部伙伴和国际组织的合作，以落实相关基础设施项目。

敦还提到，各国外长一致同意加强《东盟愿景2025》同联合国2030年可持续发展议程对接；为加强各国民众对东盟共同体的认同，将2019年定为东盟文化年；提高东盟各国在网络安全方面的合作等。

在有关南海的议题上，敦说，东盟各国外长重申要为保障南海作为和平之海、稳定之海、繁荣之海做出努力，进一步致力于全面有效完整落实《南海各方行为宣言》，乐于见到东盟与中国合作不断提升及“南海行为准则”磋商取得进展。

敦还提到，各国外长重申在政治上推动“区域全面经济伙伴关系协定”谈判，致力于在年内达成这一现代、全面、高质量和互利的协定，同时强调要通过这一协定维护一个开放、互利、包容的全球贸易环境。

另据泰国外交部公布的消息，东盟各国外长还就缅甸若开邦问题、朝鲜半岛无核化、反对恐怖主义和极端主义等议题交换了意见。

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)
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