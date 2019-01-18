中欧携手共同推进全球绿色可持续发展

人民网讯 绿色可持续发展大会17日在北京人民大会堂成功开幕。大会宗旨是，践行联合国《2030年可持续发展议程》，开发中国绿色城镇化市场，推动共建人类命运共同体。大会主题是“绿色城镇化可持续发展与国际合作”。

全国政协常委、中国人民对外友好协会副会长户思社指出，在当前的经济、社会、发展形势下，在新科技革命的大背景下，绿色可持续发展是开启新一轮共享全球化的金钥匙，深化国际间协调与合作，建立面向全球的可持续发展伙伴关系，将有利于推动各国从从“负担分担”转向“机遇分享”，从“零和博弈”走向“互利共赢”，促进全球实现联合国2030年可持续发展议程。

法国宪法委员会主席、法国前总理、国民议会前议长、联合国气候变化巴黎大会主席洛朗·法比尤斯以气候变化为切入点，指出了合作是解决目前全球生态环境各领域所亮起的“红灯”或面临威胁的关键。同时，法比尤斯表示，现阶段呈现出来的各方面问题只要努力应对就会转化为巨大机遇，而要抓住机遇则必须强调创新，环境问题不应该被孤立地或分行业解决，而需要运用综合性方法予以解决。

北欧创新署首席执行官斯韦恩·博格指出，技术、创新以及贸易是推动北欧21世纪发展的重要动力，推动北欧各国经济的快速发展，北欧在应对全球挑战方面的经验可以促成未来中国与北欧之间更深入地合作。

中国城镇化促进会常务副主席、中央政策研究室原副主任郑新立认为，当前中国的城镇化将是全球规模最大、速度最快、影响最为深远的一次城镇化，其正在孕育并形成一个大市场，以城市群为主体形态，在三大世界级城市群、以省会城市为中心的次级区域城市群以及特色小镇为网络节点的中小城市群的三个层面上展开，将对其他地区产生重要的示范作用，并为全球发展带来新的增长点。并从合作目标、合作机制以及国际合作项目的系统化角度阐释了实现中国绿色城镇化市场与北欧可持续发展技术创新相结合的新路径。

除主旨演讲外，本次大会开幕式还举办了绿色可持续发展国际合作项目签约仪式，“绿色未来计划”启动仪式以及四个平行论坛。中外嘉宾将围绕可持续发展治理体系和绿色城镇化可持续发展创新、科技教育可持续发展创新、能源环保共生城市、社会人文与可持续发展以及金融支持机制与可持续发展等领域展开研讨。共议绿色可持续发展各领域所面临的挑战与机遇，携手合作共同推进全球绿色可持续发展进程。

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