中国代表呼吁联合国安理会考虑调整对苏丹的制裁

中国常驻联合国副代表吴海涛17日在安理会苏丹制裁问题公开会上发言，呼吁安理会考虑调整并最终解除对苏丹的制裁。

吴海涛说，当前，苏丹达尔富尔地区形势总体保持稳定。苏丹政府积极推进达尔富尔地区重建，采取措施进一步巩固并推进达尔富尔地区和平进程。中方认为，苏丹政府应承担维护达尔富尔地区安全的主要责任。随着联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特派团（联非达团）逐步撤离，国际社会应积极帮助苏丹政府提升自身安全及治理能力建设，确保苏丹安全力量尽快从联非达团及时接管安全责任。

他提议，安理会应及时审查对苏丹采取的制裁措施，根据最新形势作出调整，最终解除对苏丹的制裁。这有利于向当事国释放积极信号，为苏丹政府维护地区和平稳定提供更大帮助。他说，发展是和平的重要保障。中方希望国际伙伴根据苏丹需求，继续积极提供人道援助和经济支持。联合国应为苏丹重建与发展提供必要支持。

吴海涛表示，中方注意到达尔富尔地区部分反对派和武装团伙依然抵制和平进程。中方敦促上述反对派和武装团伙积极参加和平进程，通过和平对话等政治手段解决问题。中方支持非盟高级别执行小组继续进行斡旋。

他说，中方一贯支持苏丹达尔富尔和平进程，是联非达团的主要出兵国之一，多年来为维护达尔富尔地区和平稳定作出积极贡献。中方愿与国际社会共同努力，继续为实现达尔富尔地区的和平、稳定与发展发挥建设性作用。

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