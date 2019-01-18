“声”临其境感知中国魅力——探访埃及中国热播剧阿语配音工作室

在埃及首都开罗市内一栋不起眼且四周安静的楼房里，振动配音工作室的配音女演员多阿·里亚德正站在一个面积狭小的隔音房间中，聚精会神地盯着眼前的屏幕，情感饱满地跟着电视剧情节念台词。

“给中国电视剧配音真的很难，因为中国人的说话方式与阿拉伯人完全不同。”已在阿语配音领域工作多年的里亚德向记者“诉苦”说。

从调整阿语台词的长短，到让几乎每一个阿语词汇与中文词汇口型对应，再到运用合理的情绪使声音与人物“贴脸”，里亚德和同事们常常为一个中文词汇列出十几个阿语词汇，只为找到口型看起来最像的那个。

除了为人物配音，工作室还要想办法为电视剧的环境“配音”。

“剧中演员的声音和环境音在同一条音轨上，我们在拿掉人声后还得通过拟音师配上环境音。”振动工作室音效工程师穆罕默德·加尼姆对记者说。

为了呈现最佳配音效果，振动工作室全体工作人员夜以继日、竭尽全力。“翻书声、吃饭声，哪怕是眼镜放到桌上的声音或者只在中国才有的声音我们都会做，我们想做到最好。”加尼姆说。

已为多部中国电视剧配过音的振动工作室早已习惯并克服了这些开始时令人头疼的琐碎难题。在今年1月1日埃及国家电视台播放阿语版《欢乐颂》后，里亚德用出神入化的配音技巧，成功地把自己变成了“阿拉伯版樊胜美”。

“通过为中国电视剧提供配音制作服务，我们比以前更加了解中国的文化、历史和传统。”坐在摆放着中式小屏风和风景画的办公室里，振动配音工作室负责人阿什拉夫·哈米德对记者说。

2012年，振动配音工作室与中国国际广播电台埃及制作室签署协议，为电视剧《金太狼的幸福生活》进行阿语配音制作。自此以后，《父母爱情》《北京青年》等中国优秀电视剧的阿语版便从这个小小的工作室走向埃及乃至整个中东地区的电视观众。

“《欢乐颂》让我看到了中国的现代生活，尽管生活压力大，但我喜欢看到中国女性为生活奋斗的样子。”25岁的罗阿·娅西尔每晚都会准时打开电视收看，并向身边的朋友推荐这部中国电视剧，“追剧”“安利”两不误。

“很高兴我们的工作让中国文化得以在阿拉伯世界展现，特别是现代中国人的生活景象和平凡故事。”哈米德说，正是因为在文化、情感、生活方式等方面与中国人有很多共鸣点，中国电视剧才如此受欢迎。《金太郎的幸福生活》能够成为当年埃及国家电视台第二频道收视率最高的节目、《欢乐颂》受到热议等现象都绝非偶然。

据中国国际广播电台埃及制作室总监王馨介绍，这些进行配音和播放的中国电视剧都经过“精挑细选”，振动工作室目前还在为其他中国电视剧配音，值得期待。

“希望我的下一个配音角色不再是‘樊胜美’这样哭戏多的角色，”声音略带沙哑的里亚德半开玩笑地对记者说，“我希望她能快乐，也希望工作可以轻松点。”（新华社记者 吴丹妮）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)