政府“关门”第27天 特朗普接连取消海外行程

人民网讯 综合消息，当地时间1月17日，美国总统唐纳德·特朗普公开致信众议院议长南希·佩洛西，拒绝为其出国访问行程提供军用飞机，要求其推迟海外访问计划。之后，白宫方面宣布取消美国代表团的达沃斯之行。

“回应”推迟国情咨文 特朗普推迟佩洛西海外访问行程

当地时间16日，佩洛西致信特朗普，建议其推迟发表国情咨文演讲的时间。次日，特朗普同样致信佩洛西，要求推迟其前往比利时、埃及和阿富汗的海外访问行程，拒绝为其出访行程提供军用飞机。

特朗普在信中表明，取消行程的原因在于政府停摆。当政府停摆结束后，将重新为佩洛西安排为期七天的短暂出访。此外，特朗普补充，佩洛西若仍想出访，可以搭乘商用飞机。

据报道，佩洛西出访的军机原定于当地时间17日下午3时出发，而白宫则在下午2点向媒体公开了这封信件。当时，已有几名民主党人在去往美空军联合基地安德鲁斯的路途中了，但在信件发布后返回国会。

此外，特朗普在信中重申，佩洛西应该为政府“关门”负责，因为她拒绝为美墨边境墙提供资金，从而导致政府已停摆27天。

特朗普取消美国代表团达沃斯之行

在特朗普致信佩洛西，要求延迟其海外访问行程的数小时后，白宫新闻秘书莎拉·桑德斯宣布，美国代表团前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛的计划已被取消。

桑德斯发表声明称，鉴于政府停摆，80万联邦政府工作人员处于无薪状态，且为了确保特朗普团队能够按需提供帮助，特朗普总统取消了美国代表团访问瑞士达沃斯世界经济论坛的行程。

而在此前，特朗普已取消了自己的达沃斯之行。当地时间10日，特朗普发布推文称，考虑到民主党在边境安全问题上的顽固态度和国家安全的重要性，自己将缺席世界经济论坛，并对其致歉。

2019达沃斯世界经济论坛将于1月22日至25日举行。美国代表团原定由财政部长史蒂文·姆努率团，携同国务卿迈克·蓬佩奥、商务部长威尔伯·罗斯、美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和负责政策协调的副参谋长克里斯·里德尔共同参会。（罗冰倩）

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