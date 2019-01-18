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非盟要求刚果（金）不要公布其总统选举最后结果

2019年01月18日15:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据来自金沙萨的消息，非盟国家领导人17日开会达成一致意见，要求刚果（金）不要公布其总统大选最后结果，以避免该国出现大规模暴力事件。

法新社记者发自刚果（金）首都金沙萨的消息称，非盟国家领导人17日就刚果（金）大选问题召开会议，参加会议的有非盟轮值主席—卢旺达总统卡加梅、非盟委员会主席法基以及非盟大多数成员国领导人；会议开始，法基就指出，“刚果（金）已公布的大选初步结果存在许多疑点。”

会后发表的声明称，“非盟国家元首和政府首脑要求刚果（金）暂停公布总统大选最终结果。非盟国家领导人一致同意立即向刚果（金）派遣高级代表团，代表团包括非盟轮值主席、非盟委员会主席以及非盟国家总统和政府总理。代表团的任务是与刚果（金）有关各方探讨解决因大选引起的危机。”

声明特别强调，刚果（金）有关各方要从刚果（金）国家和人民的利益出发，积极与非盟高级代表团进行合作。

据报道，去年12月30日，刚果（金）总统选举开始投票，有21名候选人参加竞争，今年1月10日，国家独立选举委员会发布了初步计票结果：主流反对党—民主与社会进步联盟候选人菲利克斯赢得选举。结果引发暴力示威，示威者认为公布的初步结果不真实，刚果（金）天主教会拒绝接受选举结果。（安国章）

(责编：崔越、杨牧)
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